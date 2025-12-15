RUSKI protivvazdušni sistem S-500 zaista izgleda predstavlja pretnju američkim i savezničkim borbenim avionima.

Sistem s-500 / Foto MO RF

Sistemi integrišu naprednu digitalnu višečvornu mrežu i koriste precizan radar velikog dometa.

Ove osobine omogućavaju sistemu da detektuje avione na većim udaljenostima na širem opsegu frekvencija.

Međutim, otkrivanje prisustva stelt aviona pomoću radara za nadzor niže frekvencije razlikuje se od uspostavljanja ciljne putanje na pokretnom stelt avionu pomoću radara za angažovanje.

Napredni S-500 možda mogu da detektuju da se nešto nalazi tamo, ali je manje verovatno da će moći da prate i napadnu stelt avion.

Ako su dostupne specifikacije S-500 tačne, sistem predstavlja pretnju Zapadu.

RIA Novosti tvrdi da S-500 ima operativni domet od približno 590 kilometara i da može da detektuje i suprotstavi se do 10 nadzvučnih balističkih raketnih bojevih glava koje lete brzinom od 7,5 kilometara u sekundi. Najhitnije pitanje odnosi se na mrežni domet S-500 - brzinu i preciznost digitalne obrade.

Radarski čvorovi moraju biti u stanju da brzo dele detalje o praćenju cilja na različitim udaljenostima. Samo integrisani sistem bi mogao da uspostavi kontinuirani trag na mlaznjaku koji leti velikim brzinama od vidnog polja jednog radara do drugog.

Ako S-500 radi sa dometom od 590 kilometara, mogao bi biti u stanju da prati vazdušni prostor u Istočnoj Evropi, što bi komplikovalo napore NATO-a da održi vazdušnu nadmoć u bilo kakvom sukobu sa Rusijom.

U slučaju potencijalnog rata, ovo bi moglo da nadoknadi veliki deficit ruske vazdušne nadmoći u odnosu na NATO.

NATO koristi stotine F-35 pozicioniranih da lako steknu i održe vazdušnu nadmoć nad malim brojem ruskih lovaca pete generacije sa stelt tehnologijom Su-57.

Ako bi S-500 mogli da neutrališu ili barem značajno smanje prednost SAD i NATO-a u vazduhu, to bi moglo da promeni ravnotežu tokom sukoba između Rusije i NATO-a.

Sputnjik je izvestio da Rusija namerava da proda S-500 Kini i Indiji – potez koji bi mogao da utiče na ravnotežu snaga SAD i njihovih saveznika u Pacifiku.

Prodaja S-500 mogla bi Kini da pruži vredne tehnološke uvide. Čak i ako Rusija zadrži najosetljivije karakteristike sistema, kineski inženjeri bi mogli da prouče njegov radar, senzore i koncepte integracije kako bi poboljšali domaće sisteme.

Vremenom, ovo bi moglo da naruši tehnološku prednost koju su Sjedinjene Države nastojale da održe u oblasti prikrivenosti, elektronskog ratovanja i protivraketne odbrane, posebno ako su kineski sistemi posebno dizajnirani da se suprotstave američkim platformama.

Foto MO Rusije

Prodajom S-500 Kini, Moskva bi takođe produbila svoju vojnu saradnju sa Pekingom i signalizirala koordinisaniji izazov globalnom uticaju SAD.

Čvršći odnosi Rusije i Kine u oblasti odbrane mogli bi da zakomplikuju strateško planiranje SAD tako što bi primorali Pentagon da razmatra istovremene ili povezane krize u Evropi i Aziji.

Ovo bi opteretilo američke resurse i obaveze prema savezu, posebno ako bi protivnici doživeli da su Sjedinjene Države preopterećene.

Konačno, širenje naprednih sistema protivvazdušne odbrane povećava rizik od pogrešnih procena.

Kako američki avioni i brodovi deluju bliže područjima koje brani Kina, raste šansa za incident ili eskalaciju.

(nationalsecurityjournal.org)

