SVETSKI DAN TURIZMA: Bela Crkva otvara svoja vrata za turiste i vlasnike privatnog smeštaja

TURISTIČKA organizacija južnobanatske opštine Bela Crkva u subotu, 27. septembra, obeležiće Svetski dan turizma, druženjem sa sugrađanima ispred prostorija Turističkog info-centra u glavnoj ulici.

Foto: infobc

Njihovi predstavnici će sa posetiocima pričati o radu te organizacije, kao i o temama vezanim za kategorizaciju smeštaja, koja Belocrkvane, inače, veoma interesuje, budući da na tamošnjim jezerima svake godine letuje sve više turista i da se traži krevet više.

-Želimo da na ovaj način na jednom mestu povežemo sve aktere iz oblasti turizma i time doprinesemo boljoj saradnji i razvoju turističke ponude našeg mesta – kaže Milena Živanović, direktorka TO Bela Crkva.

Svetski dan turizma se, inače, širom sveta obeležava svakog 27. septembra, sa ciljem podizanja svesti o značaju turizma za društveni, kulturni, politički i ekonomski razvoj. On podseća i na značaj putovanja i otkrivanja novih destinacija, ali i na odgovornost koju svi imamo prema prirodi i zajednicama koje posećujemo.