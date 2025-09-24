Srbija

SVETSKI DAN TURIZMA: Bela Crkva otvara svoja vrata za turiste i vlasnike privatnog smeštaja

Jelena Baljak

24. 09. 2025. u 16:37

TURISTIČKA organizacija južnobanatske opštine Bela Crkva u subotu, 27. septembra, obeležiće Svetski dan turizma, druženjem sa sugrađanima ispred prostorija Turističkog info-centra u glavnoj ulici.

СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА: Бела Црква отвара своја врата за туристе и власнике приватног смештаја

Foto: infobc

Njihovi predstavnici će sa posetiocima pričati o radu te organizacije, kao i o temama vezanim za kategorizaciju smeštaja, koja Belocrkvane, inače, veoma interesuje, budući da na tamošnjim jezerima svake godine letuje sve više turista i da se traži krevet više.

-Želimo da na ovaj način na jednom mestu povežemo sve aktere iz oblasti turizma i time doprinesemo boljoj saradnji i razvoju turističke ponude našeg mesta – kaže Milena Živanović, direktorka TO Bela Crkva.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Svetski dan turizma se, inače, širom sveta obeležava svakog 27. septembra, sa ciljem podizanja svesti o značaju turizma za društveni, kulturni, politički i ekonomski razvoj. On podseća i na značaj putovanja i otkrivanja novih destinacija, ali i na odgovornost koju svi imamo prema prirodi i zajednicama koje posećujemo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata
Srbija

0 1

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata

U narednim danima počeće elektronska naplata takse za korišćenje motornih vozila u Nacionalnom parku Tara, a vozači će ovu taksu plaćati mobilnim telefonima, preko portala www.naplatanptara.rs. Na ovaj način, ističu u nacionalnom parku, omogućene su jednostavne i brze uplate bez čekanja.

23. 09. 2025. u 11:54

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!