DAN BEZ AUTOMOBILA: Leskovac promoviše zdrav život
Zaposleni u leskovačkoj lokalnoj samoupravi podržali su, i ove godine, Međunarodni dan bez automobila tako što su na posao došli pešice.
U akciji su učestvovali zamenica gradonačelnika Lidija Dimitrijević, načelnik Jablaničkog upravnog okruga Miloš Ćirić, članovi Gradskog veća, zaposleni u kabinetu gradonačelnika, kao i rukovodioci i saradnici u leskovačkim javnim preduzećima i ustanovama.
Dan bez automobila obeležava se u okviru Evropske nedelje mobilnosti, koja je trajala od 16. do 22. septembra, a u njoj je učestvovalo više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja. Kampanja promoviše hodanje, biciklizam i korišćenje javnog prevoza sa ciljem očuvanja životne sredine i negovanja zdravih stilova života.
