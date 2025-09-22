U LESKOVCU PONOVO RADI MAMOGRAF: Pregledi se obavljaju u zakaznim terminima
Opšta bolnica u Leskovcu je saopštila da je ponovo u funkciji mamograf koji nije radio nešto više od mesec i po dana.
Ovaj uređaj nesmetano radi nakon kraćeg kvara koji je uspešno otklonjen odnosno neophodnog servisiranja od strane ovlašćenih servisera.
- Dijagnostički i preventivni pregledi se sada obavljaju u uobičajenom terminu, a prema prethodno zakazanim rasporedima – saopštila je ova zdravstvena ustanova uz zahvalnost na razumevanju i strpljenju.
Sve pacijentkinje koje su imale zakazane preglede, u periodu kada aparat nije radio, biće kontaktirane i biće im ponuđeni novi termini u najkraćem mogućem roku.
Jedan od najmodernijih mamografa stigao je u Leskovac, posredstvom nadležnog ministarstva, krajem 2023. godine i na njemu je, do kraja jula ove godine, urađeno čak 5080 dijagnostičkih i preventivnih pregleda.
