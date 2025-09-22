VISOKO PRIZNANJE GENERALU LJUBIŠI DIKOVIĆU: Povelja čuvene Šapčanke i Srpkinje

General Ljubiša Diković, višegodišnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije, komandant Kompnene vojske Srbije,proslavljeni komandant i oficir u najtežim ratnim vremenima za naš narod i našu državu, dobitnik je Velike zlatne povelje „Dr Draga Ljočić“, koju dodeljuje Srpska kraljevska akademija naučnika i umetnika.

foto: V.Mitrić

Akademik Dragan Damjanović kaže da treba da se, podseti, da je general Diković, „u svojoj blistavoj vojničkoj karijeri, čistoj kao suza, pokazao da je junak, ne samo u ratu i da je veliki vojnik u kasarnama i poligonima, već i u miru među stanovnicima naše zemlje kada su se suočavali sa najvećim nevoljama, uključujući velike poplave pre više decenije“.

- Godine jesu prošle, ali se i ova dela ne zaboravljaju, bar mi u SKANU, ne dozvoljavamo da budu zaboravljena -kaže Damjanović. General Diković je, pored ostalog, na stručan, hrabar, temeljan, pouzdan i krajnje posvećen način vodio borbu za odbranu Šapca, koju je dobio, kao i mnoge bitke u ratu, i vrhunski urađene najsloženije taktičke zadatke u miru.To Šapčani, ali i drugi stanovnici Srbije ne zaboravljaju, već cene i poštuju za sva vremena.

SKANU ukazuje da je, u to vreme, baš zahvaljujući njemu, urađen pontonski most na Jadru, kod Draginca, pošto se tamošnji most srušio od silne vode.I vojska je bila kraj mosta, uz meštane 16 sela u Jadru, za koje je to bio spas.Zato je odlučeno da ovo uzdarje dobije u Loznici, povodom Dana oslobođenja grada, za pomoć ovdašnjim ljudima, kao i onima susednog Šapca, sugrađanima dr Drage Ljočić, prve žene lekarke kod Srba i jedne od prvih pet fakultetski obrazovanih žena u tadašnjoj Evropi, koja je bila i lekar, i humanista, i ratnik, i oficir, i rodoljub, borac za ravnopravnost polova i zadužbinar za nezaborav.

-Dela generala Dikovića su, u doslovnom smislu, dostojna ove velike ličnosti, koja je, kao i on, služila na najbolji način svom rodu, svojoj zemlji svim srcem -kaže Damjanović.