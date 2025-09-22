PONOVO O MODERNIZACIJI PRUGE BEOGRAD - NIŠ: Sutra u Paraćinu nove javne konsultacije sa građanima

POVODOM nacrta Studije uticaja na životnu sredinu i društvo projekta modernizacije železničke pruge Beograd – Niš, sa akcentom na deonicu Paraćin – Trupale „Infrastruktura železnice Srbije" i angažovani projektni tim uputili su još jedan poziv zainteresovanima da učestvuju u javnim konsultacijama koje će biti održane u Paraćinu.

Foto: Z.Rašić

Zakazane su za utorak, 23. septembar u sali Pozorišta u dva termina.

Od 10 časova planiran je razgovor sa stanovnicima gradskih mesnih zajednica „Vrapčane“, „11. kongres“, „Branko Krsmanović“ i „Dankovo“, dok je termin od 13 časova namenjen žiteljima sela Striža, Sikirica, Ratare, Gornje Vidovo, Donje Vidovo i Drenovac, budući da pruga prolazi kroz njihove atare.

Kako je najavljeno, cilj ovih sastanaka je razmena informacija, mišljenja i argumenata u vezi sa nacrtom pomenutog dokumenta i projektom modernizacije pruge u celini.