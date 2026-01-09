Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

09. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Petak

20.00 Kamerun - Maroko ide dalje Maroko (1.26)

20.30 Ajntraht F. - Borusija D. X2&GG (1.87)
2.00 Venados - Irapuato GG&3+ (1.88 )

Ukupna kvota: 4.28

