ARSENAL ČUVAN ZA "KAVČANE"? Fitnes treneru 30 dana pritvora zbog velike količine oružja skrivane u Zemunu

FITNES trener Aleksandar A. (43) saslušan je juče u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. U prostorijama, koje je on koristio u Zemunu, nađen je čitav arsenal pušaka, eksploziva, ali i pancirnih prsluka sa natpisom "Policija".

Postoje indicije da je ovo oružje bilo namenjeno međusobnom obračunu kotorskih klanova, ali se istražuje i da li je možda pripremana likvidacija nekog od državnih funkcionera.

Prema nezvaničnim informacijama, Aleksandar A. je na saslušanju kod tužioca izjavio da oružje nije njegovo i da ne zna kako se našlo u pomenutoj garaži. Viši javni tužilac je predložio sudiji za prethodni postupak da mu se odredi pritvor, što je i prihvaćeno, pa će ovaj fitnes trener iza rešetaka provesti najmanje 30 dana.

Policija je ranije saopštila da je pretresom stana i drugih prostorija i garažnog prostora zaplenila dve modifikovane - improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem i pratećom opremom, puškomitraljez, snajpersku pušku, pet automatskih pušaka, tri automatska pištolja - "hekler", "uzi" i "škorpion", dva poluautomatska pištolja, revolver, protivpešadijsku minu usmerenog dejstva, lovačku karabinsku pušku, pet prigušivača za automatsko oružje...

Nađeno je i zaplenjeno i nekoliko stotina metaka različitog kalibra, dva pancirna prsluka sa oznakama "Policija", lisice, više opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovana službena legitimacija MUP-a Srbije, ručne radio-stanice za komunikaciju i više maski za lice.

U policijskom saopštenju se navodi da je ovom zaplenom zadat snažan udarac kriminalnim strukturama i da je nesumnjivo sprečena potencijalna upotreba zaplenjenog oružja i eksplozivnih sredstava za izvršenje najtežih krivičnih dela, odnosno ubistava.

Nadležni istražuju za koga je Aleksandar A. eventualno radio, odnosno skrivao arsenal i ostalu opremu, koja se koristi u likvidacijama. Postoje indicije da su oružje, eksploziv i ostalo, nabavili određeni pripadnici "kavačkog klana", koji su na teritoriji Beograda povezani sa "vračarskom" ekipom. Istražuje se i da li je beogradski fitnes trener, koji je osumnjičen za nezakonito držanje oružja, povezan sa nekim od visokorangiranih pripadnika jedne od ove dve kriminalne ekipe i koja je bila njegova eventualna uloga u skladištenju, čuvanju, ali i predaji određenih komada oružja za izvršenje zločina. Tokom istrage koja se vodi u više pravaca trebalo bi da bude utvrđeno i ko je eventualno trebalo da bude meta likvidacije.

