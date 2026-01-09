DOBAR DAN ZA POSTIZANJE CILJEVA Astro savet za petak, 9. januar: Evo na kojih 6 znakova deluju veliki vazdušni trigon i spoj Sunca i Marsa
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, majke, žena, domovine, 9. januara, u 01.07, ulazi u Vagu, znak partnerstva, praveći trigone s retrogradnim Uranom u Biku i Plutonom u Vodoliji.
Ovi aspekti donose nove, sveže ideje, inspiraciju, originalne spoznaje (eureka aspekt), iznenadna putovanja u inostranstvo, selidbu. Emocije su duboke ali pod kontrolom, intuicija vrlo naglašena, kao i mentalna, emocionalna i duševna regeneracija. Ovi aspekti najviše će delovati na Blizance, Vage i Vodolije, i to rođene u prvoj dekadi. Ako imate natalni trigon Meseca i Plutona, ne gubite vreme na površne odnose i vrlo ste sugestivni.
Takođe, današnja konjunkcija Sunca i Marsa u Jarcu, koji je egzaltiran u tom znaku, donosi priliv energije, podstiče na akciju, pojačava upornost, disciplinu, ambiciju. Zato je dan povoljan za ostvarivanje ciljeva, sticanje autoriteta, ovladavanje znanjima i veštinama.Ovaj aspekt će najviše osetiti zemljani znaci, Bikovi, Device i Jarčevi.
