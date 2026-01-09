U GODINI JUBILEJA OSVOJILI ČAK 19 NAGRADA: Leskovačka škola stripa sumirala svoje prošlogodišnje rezultate

Škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“, koja radi pri Leskovačkom kulturnom centru, osvojila je prošle godine čak 19 nagrada na domaćim i međunarodnim manifestacijama.

foto: Leskovačka škola stripa

Velikim brojem nagrada koje su stigle iz gradova Srbije, kao i Rumunije i Severne Makedonije, ova Škola stripa je na najbolji mogući način obeležila i veliki jubilej – 30 godina postojanja i uspešnog rada.

Njeni članovi su ostvarili zapažene rezulatate na brojnim strip-festivalima i konkursima širom regiona. Među priznanjima je druga nagrada Trećeg međunarodnog festivala „Strip trip“ u Skoplju, za strip pod nazivom „Soul“, po scenariju predavača u Leskovačkoj školi stripa Marka Stojanovića.

Polaznik ove škole Andrijana Cvetković je na 28. Balkanskoj smotri mladih strip autora, u konkurenciji 3171 učesnika iz 52 zemlje sveta, osvojila drugu nagradu za najboljeg mladog strip-crtača Balkana, dok je Andrej Stanojević nagrađen priznanjem za najboljeg debitanta. U okviru ove tradicionalne smotre u Leskovcu održan je i konkurs za najbolji strip-kaiš na kojem je mlađani Vuk Stanojević osvojio nagradu u kategoriji učesnika do 10 godina, dok se Matija Stamenković ovenčao specijalnom nagradom žirija.

- Matija je specijalnu nagradu, za crtež u srednjoškolskoj kategoriji, osvojio i na konkursu „Dajmo šansu pomirenju“, u konkurenciji 152 autora, a u okviru 13. Međunarodne kolonije stripa „Raška“, dok je u kategoriji osnovnoškolaca naš polaznik Vuk Stanojević u Leskovac doneo specijalnu nagradu za kolor – nabraja Marko Stojanović.

Nagradam na konkursu međunarodnog Saborskog festivala stripa i fantastike za ilustraciju može da se pohvali Natalija Janković, a specijalnim priznanjima za strip polaznici Leskovačke škole stripa: Vuk Stojanović, Taša Vuksanović i Jana Stojanović.

- Raduje me što smo i prošle godine održali visok nivo postignutih uspeha uprkos tome što tri manifestacije, dve u Beogradu i jedna u Mostaru, na kojima tradicionalno ostvarujemo zapažene rezulate, nisu održane ili nisu imale konkurs na kojem bi mogli da učestvujemo – zaključuje Marko Stojanović.

Da kraj godine Leskovačkoj školi stripa bude još lepši pobrinuo se Vedran Stanojević osvojivši prvu nagradu, u konkurenciji više od 600 učesnika uzrasta od 10 do 15 godina, u okviru 7. Festivala „Umetnik iz školske klupe“ koji organizuje leskovačka Narodna bibloteka „Radoje Domanović“.

BLISTALI I U INOSTRANSTVU

Leskovačka škola stripa zablistala je i u rumunskom Brašovu. Sa najvećeg strip-festivala u toj zemlji vratila se sa nagradom za strip iz popularnog serijala „Vekovnici“, dok je u Leskovac iz Velesa, u konkurenciji 395 učesnika, stigla i prva nagrada „Zlatni strip“. I na ovom festivalu „Vekovnici“ su se okitili nagradom. Ovog puta Stojanoviću je pripalo priznanje za najbolji scenario, kao i nagrada za najbolji umetnički izraz, dok je Vuk Stojanović dobio nagradu za najbolji strip, u kategoriji do 14 godina.