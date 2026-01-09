UBIO MLADIĆA NA BOŽIĆ: Danas pred tužiocem osumnjičeni za zločin u Tovariševu

U VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu, danas će biti privedeni N.M. (30) iz Obrovca osumnjičeni za ubistvo osamnaestogodišnjeg Nenada G. iz Tovariševa, na veliki hrišćanski praznik Božić. Na saslušanje će biti priveden i M.K. (46) iz Bačke Palanke, koji se tereti da je pružio pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

FOTO: Z. GRUMIĆ

Iako je osumnjičeni za ubistvo posle nemilog događaja otišao iz lokala u Tovariševu gde se sve odigralo, policija ga je ubrzo pronašla i ihapsila, kao i četrdesetšestogodišnjaka, koji ga je, kako se sumnja, kolima odvezao odatle. Policija je pronašla i nož kojim su osamnaestogodišnjaku nanete smrtonosne povrede.

U bačkopalanačkom naselju Tovariševo, sa oko tri hiljade duša, još su u šoku zbog ubistva Nenada G. oko tri sata, u noći kada se proslavljalo Badnje veče i dočekivao Božić. Svi su zanemeli od bola i tuge, za prerano prekinutim mladim životom. Vele, tog dana ništa nije ukazivalo na veliku tragediju koja će uslediti. Kao i mnogo godina, ranije, meštani su se okupili kod crkve, a među njima je bio i osamnaestogodišnjak. Radovali su se paljenju badnjaka i gledali drugove kako voze kočije kroz selo, što je deo tradicije u tom mestu.

Veselje se, nekoliko sati kasnije, uz muziku, nastavilo u jednom seoskom lokalu. Sumnja se da je između žrtve i osumnjičenog došlo do svađe, nakon čega je Nenad G. otišao do toaleta, a osumnjičeni je krenuo za njim. Da li su u toaletu nastavili prepirku, i šta se tačno dogodilo, utvrdiće se istragom, a sumnja se da je osumnjičeni u jednom momentu izvadio nož i mladiću ga zario u vrat.

Iako je bio sav krvav, osamnaestogodišnjak je nekako uspeo da izađe iz toaleta, a okupljeni su zanemeli pred strašnim prizorom i odmah su pozvali Hitnu pomoć i policiju.

Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo stigla, Nenad G. je, saznajemo, još davao znake života, ali je na žalost, na putu do blnice preminuo, ubod u vrat je bio smrtonosan. A napadač je, najverovatnije iskoristivši metež koji je nastao među preplašenim gostima lokala, uspeo da pobegne.

- Policija je ubrzo identifikovala napadača, i odmah je krenula potera za njim – saznajemo od izvora bliskog istrazi. - Posle nekoliko sati opsežne potrage, on je pronađen i uhapšen, kao i osumnjičeni da mu je pomogao posle krivičnog dela. Proveravani su i snimci sa video-nadzora.

Još vidno uznemireni ubistvom mladog sugrađanina, za koga kažu da se pre izvesnog vremena tu doselio sa majkom, meštani Tovariševa su ogorčeni i činjenicom da je lokal u kome se desio krvavi zločin bio otvoren u to doba.

- Ne znamo šta bi mogao biti razlog – kaže nam jedan meštanin Tovariševa, dodajući da, i ukoliko je došlo do svađe, mogla je mirnim putem da se reši. - Ubijeni mladić nije bio problematičan, i znamo ga mirnog i dobrog mladića.