TARA, ČUVARKA OMORIKE, TURIZMA I NETAKNUTE PRIRODE: Proteklo 150 godina od Pančićevog otkrića

PROTEKLO je 150 godina od otkrića Pančićeve omorike, a ovo je godina u kojoj se obeležava još 130 godina šumarstva u Srbiji i 120 godina organizovanog turizma na planini Tari.

Foto NP TARA

Podsetimo, botaničar dr Josif Pančić, otkrio je 1875. godine neobičnu vrstu četinara, do tada nepoznatu nauci: na obroncima planine Tare, zatekao je čudo prirode koje je pre nekoliko desetina miliona godina bilo veoma rasprostranjeno, nakon čega je našlo svoje jedino utočište i preživelo poslednje ledeno doba na liticama kanjona.

Ova endemska vrsta i danas je veoma retka i izuzetno ugrožena.

Do sada je istraživanjima otkriveno 96 vrsta lišajeva, 171 vrsta mahovina, 30 vrsta paprati, sedam vrsta golosemenica, 950 vrsta skrivenosemenica.

Izuzetno područje u svetu OVAKO velika raznovrsnost, prisustvo retkih, reliktnih i endemičnih vrsta svrstavaju Taru u floristički izuzetna područja ne samo u Srbiji, već u Evropi i u svetu.

- Šume Nacionalnog parka Tara spadaju u najvrednije i najočuvanije šume Evrope i jedan su od njenih temeljnih fenomena. Različiti šumski ekosistemi pokrivaju više od 75 odsto njene ukupne površine, odnosno 15.500 hektara. Od 40 različitih šumskih zajednica koje se mogu naći u parku najrasprostranjenija je mešovita šumska zajednica smrče, jele i bukve. Ona apsolutno dominira područjem i zauzima preko 80 odsto njene površine, a najzastupljenija vrsta drveća na području parka je jela - dodaju u Nacionalnom parku Tara.



