MOST DVE KULTURE: Tradicionalni „Dani japanske kulture“ u Vrnjačkoj Banji
Sada već tradicionalni „Dani japanske kulture“ po treći put zaredom održavani su u Vrnjačkoj Banji omogućivši meštanima da se bliže upoznaju sa tradicijom, kulturom i običajima zemlje izlzećeg sunca.
Tim povdom, prstonicu srpskog turizma posetio je Acuši Saita, otpravnik poslova Ambasade Japana u Srbiji koji je sa zamenikom predsednika opštine Ivanom Džatićem razgovrao o mogćnostima saradnje i kultune razmene.
- Ova manifestacija je most između naše dve kulture i prilika da Vrnjčani, kao i postioci Banje, upoznaju bogatstvo japanske tradicije, umetnosti i načina života – rekao je Džatić. - Kultura ima snagu da spaja ljude bez obzira na geografsku udaljenost i verujem da će se ova lepa tradicija nastaviti.
Ovogodišnja manifestacija „Dani japanske kulture“, uz izložbu fotografija i pesama Branke Takahaši u NB „Dr Dušn Radić“, obuhvatila je književne večeri, radionicu origamija namenjenu najmlađima, kao i projekcije dokumentrnih filmova o Japanu.
