DELEGACIJA HEBEJA POSETILA POKRAJINSKU VLADU: Jačanje ekonomskih veza Vojvodine i kineske provincije

PREDSTAVNICI Pokrajinske vlade i članovi delegacije kineske provincije Hebej razgovarali su danas u Novom Sadu o mogućnostima jačanja ekonomskih veza i saradnje Vojvodine i Hebeja u trgovini, poljoprivredi, kulturi i sportu kao i o univerzitetskoj saradnji i razmeni mladih.

Pres služba Pokrajinske vlade

Potpredsednica Pokrajinske vlade Sandra Božić je istakla da su odnosi Srbije i Kine na istorijski visokom nivou i dodala da je saradnja sa kineskim provincijama od izuzetne važnosti za AP Vojvodinu.

Ona je naglasila da je dosadašnja saradnja između dve zemlje, utemeljena na poverenju i partnerskom odnosu, rezultirala realizacijom nekih od najvažnijih projekata koji su bili podsticajni za razvoj Srbije.

- Želimo da intenziviramo odnose sa provincijom Hebej, jednom od najrazvijenijih u NR Kini, čije iskustvo u oblasti industrije i novih tehnologija može biti dragoceno za našu privredu - istakla je Sandra Božić i ukazala na to da su predsednici Srbije i NR Kine Aleksandar Vučić i Si Đinping svojim angažovanjem dali podsticaj za razvoj i saradnju pokrajina.

Sporazum o saradnji pokrajina Vojvodine i Hebej koji imamo, prema rečima Božićeve, izuzetan je okvir koji treba ispuniti konkretnim projektima, posebno se osvrnuvši na potencijale u jačanju privredne saradnje i razmenu znanja u okviru univerziteta i sa institutima „Biosens“ i „NS seme“. Zamenica guvernera Đin Hui je poručila da provincija Hebej prepoznaje Srbiju kao pouzdanog partnera u regionu. Ona je naglasila spremnost kineske strane da podrži inicijative koje će dovesti do konkretnih zajedničkih projekata, te istakla da je značajno i to što su naše pokrajine izrazito agrarna područja, što je još jedna mogućnost za širenje saradnje.

Zamenica Hui je navela da provincija Hebej poseduje snažan industrijski temelj, pre svega u proizvodnji čelika, elektronike i informacionih tehnologija gde možemo realizovati projekte od obostranog interesa, kao i na planu kulturne razmene i sporta.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno dodatno unaprediti komunikaciju i organizovati susrete privrednih delegacija, kako bi se ostvarili uslovi za realizaciju što većeg broja korisnih inicijativa u obostranom interesu.







