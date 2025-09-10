Srbija

PRILIKA ZA HUMANOST U PARAĆINU: Za sutra zakazana akcija doniranja krvi

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 09. 2025. u 14:15

AKCIJA dobrovoljnog davalaštva krvi u Paraćinu biće održana u četvrtak, 11. septembra, u prostorijama Crvenog krsta u tom gradu.

ПРИЛИКА ЗА ХУМАНОСТ У ПАРАЋИНУ: За сутра заказана акција донирања крви

Foto: Z. Rašić

Iz ove organzacije pozvali su sve punoletne i zdrave sugrađane da potvrde svoju humanost ovim važnim činom koji spašava ljudima živote.

Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, a akcija će se sprovesti u vremenu od 8 do 14 sati.

