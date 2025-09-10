PRILIKA ZA HUMANOST U PARAĆINU: Za sutra zakazana akcija doniranja krvi

AKCIJA dobrovoljnog davalaštva krvi u Paraćinu biće održana u četvrtak, 11. septembra, u prostorijama Crvenog krsta u tom gradu.

Foto: Z. Rašić

Iz ove organzacije pozvali su sve punoletne i zdrave sugrađane da potvrde svoju humanost ovim važnim činom koji spašava ljudima živote.

Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, a akcija će se sprovesti u vremenu od 8 do 14 sati.