U RITMU DIJALEKTA: Najboljem pesniku „Draganovo pero“
U Leskovačkom kulturnom centru(LKC) sutra se održava manifestacija pod nazivom „U Ritmu dijalekta“. Ona okuplja pesnike koji pišu na nekom od dijalekata srpskog jezika.
Ovo je peta godina od kada je LKC započeo manifestaciju sa ciljem negovanja dijalekata srpskog jezika, ali i uspomene na poznatog Leskovčanina Dragana Radović čije je stvaralaštvo obeležila i poezija na dijalektu.
*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*
Zato će najbolja pesma biti nagrađana priznanjem „Draganovo pero“ o čemu će odlučivati žiri koji čine: dr Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik SANU, pesnik Vlasta Cenić i Suzana Grujić, glumica leskovačkog Narodnog pozorišta.
*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*
Manifestacija će biti održana u holu LKC, sa početkom u 19 časova, a njen pokrovitelj je lokalna samouprava.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)