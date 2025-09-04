Srbija

U RITMU DIJALEKTA: Najboljem pesniku „Draganovo pero“

Игор Митић
Igor Mitić

04. 09. 2025. u 12:38

U Leskovačkom kulturnom centru(LKC) sutra se održava manifestacija pod nazivom „U Ritmu dijalekta“. Ona okuplja pesnike koji pišu na nekom od dijalekata srpskog jezika.

foto: I.Mitić

Ovo je peta godina od kada je LKC započeo manifestaciju sa ciljem negovanja dijalekata srpskog jezika, ali i uspomene na poznatog Leskovčanina Dragana Radović čije je stvaralaštvo obeležila i poezija na dijalektu.

Zato će najbolja pesma biti nagrađana priznanjem „Draganovo pero“ o čemu će odlučivati žiri koji čine: dr Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik SANU, pesnik Vlasta Cenić i Suzana Grujić, glumica leskovačkog Narodnog pozorišta.

Manifestacija će biti održana u holu LKC, sa početkom u 19 časova, a njen pokrovitelj je lokalna samouprava.

