JADAR SLAVI MISITU I SABORCE: Lozničani prvi u Evropi, u avgustu 1941. godine, oslododili svoj grad od fašista

JUČE su se navršile su se 84 godine od kada je Loznica oslobođena od fašista.Tako je grad na Drini postao prvi oslobođen u tada porobljenoj Evropi, čega se Jadrani, rado sećaju i odaju počast svojim slavnim slobodarima, potomcima cerskih junaka, koji su izvojevali 1914. godine prvu veliku savezničku pobedu u Velikom ratu

foto v mitrić

U toj junačkoj borbi za slobodu život je položio potpukovnik Veselin Misita, oficir Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžini, koji ju je predvodio uz fenomenalan odziv Jadarana na čelu sa arhimandritom Georgijom Bojićem, tadašnjim igumanom Manastira Tronoša, i drugim slobodarima.

-Sabrali smo se danas na grobu potpukovnika Veselina Misite da, u skladu sa običajima pravoslavne vere, odamo počast i pomen ovom velikom srpskom junaku, ali i da se setimo svih boraca, ustanika, srpskih četnika koji su tog 31. avgusta oslobodili Loznicu - rekao je na grobu potpukovnika Misite Marko Jovanović, član Gradskog veća u Loznici.

Godinama se, iz različitih razloga, ovaj dan pomalo i u tajnosti obeležavao, a ime Veselina Misite se takođe izgovaralo u tišini. Ali došli su dani i došlo je vreme kada sa punim srcem i ponosom možemo da kažemo da je Veselin Misita oslobodio Loznicu sa svojim ustanicima i da je tom prilikom položio najviše što je mogao, svoj život na oltar otadžbine. Grad Loznica će uvek sa velikim ponosom obeležavati ovaj dan i sećati se potpukovnika Veselina Misite i njegovih saboraca.

Jovanovuć je najavio da je pokrenuta procedura da se u dogledno vreme spomen-bista Veselinu Misiti postavi u centar grada, u blizini kružnog toka, na mestu gde je i poginuo.