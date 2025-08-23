Srbija

HAOS ZBOG ŠTRAJKA U CRNOJ GORI: Hitno saopštenje iz Srbijavoza

V.N.

23. 08. 2025. u 14:27

ZA putnike koji putuju večeras međunarodnim vozom broj 432 sa polaskom u 20.10 časova iz Bara za Zemun kao i vozom 433 sa polaskom u 19.40 časova iz Zemuna za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar, saopštio je Srbijavoz.

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je privremena izmena u organizaciji noćnih barskih vozova uvedena zbog prekida železničkog saobraćaja u Crnoj Gori izazvanog obustavom rada grupe zaposlenih Železničke infrastrukture Crne Gore.

Tokom trajanja ove izmenjene organizacije, zbog autobuskog prevoza putnika na pomenutoj relaciji, u noćne vozove se neće uvrštavati kola za prevoz automobila. 

