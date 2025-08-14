Srbija

GOCA LAZAREVIĆ U JAGODINI: Velika narodna igranka

Zorica Gligorijević

14. 08. 2025. u 15:14

Estradna umetnica Goca Lazarević zabavljaće Jagodince u nedelju, 17. avgusta, na letnjoj sceni izletišta „Potok“.

ГОЦА ЛАЗАРЕВИЋ У ЈАГОДИНИ: Велика народна игранка

Foto: Z. Gligorijević

Gordana Goca Lazarević ponovo će nastupiti u Jagodini, gradu u kojem uvek peva sa posebnom radošću. Uz hitove, kao što su „Vidovdan“, „Svilen konac“ i „Mala žena“, prirediće veliku narodnu igranku za pamćenje, uz pratnju orkestra Dejana Ljubomirovića.

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

ZNAMENITI LJUDI I MESTA U UŽICU: Postavljena prva od 10 info - tabli

Grad Užice će postaviti 10 info – tabli, na mestima gde su živeli velikani iz grada na Đetinji, kao i na objektima gde su se odigrali značajni istorijski događaji. Prva ovakva tabla otkrivena je u naselju Slanuša, a posvećena je Zoranu Gerziću istaknutom Užičaninu, hirurgu i profesoru Medicinskog fakulteta, dopisnom članu SANU.

14. 08. 2025. u 13:04

