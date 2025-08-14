PRIPREME ZA PRESELJENJE: Sastanci sa meštanima Dubravice i Batovca
POŽAREVAC – Zbog otvaranja novog površinskog ugljenokopa „Kostolac Zapad“, u planu je preseljenje Dubravice i, eventualno, naselja Batovac.
Za meštane Dubravice organizovan je sastanak 30. jula, uz popuanjavanja ankete i davanje odgovora na njihova pitanja, pa se isto planira i u Batovcu. U tom selu sastanak je zakazan za 20. avgust, u periodu od 16 do 19 sati, u prostorijama Osnovne škole. Istog dana, od 14 do 16, u mesnoj kancelariji u Dubravici održaće se još jedan sastanak. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da se odazovu u što većem broju i postave ukoliko imaju neka pitanja na koja do sada nisu uspeli da dobiju odgovore i pojašnjenja.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)