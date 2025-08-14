Srbija

PRIPREME ZA PRESELJENJE: Sastanci sa meštanima Dubravice i Batovca

Dušanka Novković

14. 08. 2025. u 10:38

POŽAREVAC – Zbog otvaranja novog površinskog ugljenokopa „Kostolac Zapad“, u planu je preseljenje Dubravice i, eventualno, naselja Batovac.

GU Požarevac

Za meštane Dubravice organizovan je sastanak 30. jula, uz popuanjavanja ankete i davanje odgovora na njihova pitanja, pa se isto planira i u Batovcu. U tom selu sastanak je zakazan za 20. avgust, u periodu od 16 do 19 sati, u prostorijama Osnovne škole. Istog dana, od 14 do 16, u mesnoj kancelariji u Dubravici održaće se još jedan sastanak. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da se odazovu u što većem broju i postave ukoliko imaju neka pitanja na koja do sada nisu uspeli da dobiju odgovore i pojašnjenja.

