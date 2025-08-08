Srbija

NEKOLIKO SELA I DEO SMEDEREVA U SUBOTU BEZ VODE: Suve česme do podneva zbog radova na elektro mreži

Jelena Ilić

08. 08. 2025. u 10:22

Sela Kulič, Šalinac, Lipe, Vranovo, Radinac i Ralja, kao i deo korsnika u Smederevu u Ulici Crvene armije, u subotu, 9.avgusta ostaće bez vode.

Foto: N. Živanović

Privremeni prekid vodosnabdevanje uslediće zbog redovnog remonta elektro mreže koju izvodi EPS, tokom kojeg će bez struje ostati  postrojenje za preradu vode u Šalincu.

Prekid u vodosnabdevanju trebalo bi, prema najavama, da traje od 8,30 do 11 časova, a potpuna normalizacija očekuje se oko 12 časova.

