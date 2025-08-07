TRADICIONALNO VOĆE ZAPADNE I CENTRALNE SRBIJE U VALJEVSKOM NARODNOM MUZEJU Šljiva - simbol berićeta
U OKVIRU izložbe "Tradicionalni proizvodi od šljiva u ishrani zapadne i centralne Srbije", koja je pod okriljem ovogodišnjih "Tešnjarskih večeri" priređena u valjevskom Narodnom muzeju, prikazan je i film "Kad ima šljiva, ima svega".
Postavka je podsetila na početke razvoja voćarstva u Srbiji, naročito šljive, ali i na načine prerade ovog voća, nezaobilaznog na trpezama do danas. A, intenzivan uzgoj šljive u Srbiji počeo je polovinom 19. veka, kada je naglo povećana i trgovina svežom, sušenom i šljivom prerađenom u pekmez, a još češće u rakiju "šljivovicu". Tako je ova voćka postala i dobar izvor prihoda.
Prestonica
VALjEVSKI kraj smatra se za neformalnu prestonicu šljive, jer u čitavoj Srbiji ima najviše šljivika - na oko 3.300 hektara. U čast "modrog blaga", u Osečini se tradicionalno organizuje i "Sajam šljive".
- Mnogi delovi Srbije, naročito valjevski, čačanski, užički i zlatiborski, postali su prepoznatljivi po šljivi i proizvodima od nje - kaže autorka izložbe, etnolog Narodnog muzeja u Valjevu, Gordana Pajić. - Tako je šljiva postala obavezna i na trpezama za Badnji dan, dok se ona osušena poklanja se za Detinjce i Materice. Pekmez od šljiva nezamenljiv je tokom posta....
Najupečatljiviji običaj zabeležen je u Valjevskoj Podgorini, a nazvan je "šljivić".
- Drugog dana svadbe dolaze prijatelji, zet koji nosi barjak zasadi mladu šljivu, a onda se svi uhvate u kolo i voćku kite novcem. To simbolizuje plodnost i berićet - kaže Gordana Pajić.
