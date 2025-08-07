Srbija

OTADŽBINA SE VOLI I NA VIŠE OD 64 POLJA: Letnji šahovski kamp za decu srpskog porekla u Paraćinu okupio više od 120 mališana iz 13 zemalja

Зорана Рашић
Zorana Rašić

07. 08. 2025. u 20:00

POD nazivom "Šahovski susreti budućih šampiona", u Paraćinu se održava Letnji šahovski kamp koji organizuje Kabinet ministra bez portfelja, zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom.

ОТАЏБИНА СЕ ВОЛИ И НА ВИШЕ ОД 64 ПОЉА: Летњи шаховски камп за децу српског порекла у Параћину окупио више од 120 малишана из 13 земаља

Foto: Z. Rašić

I, ljubav prema šahu i Srbiji u grad na Crnici dovela je više od 120 učesnika uzrasta od 6 do 18 godina, iz ukupno 13 zemalja. reč je o mališanima koji su poreklom Srbi, a žive svuda po Evropi i u otadžbinu su stigli iz Švajcarske, Finske, Velike Britanije, Francuske, Slovenije, Hrvatske, BiH (Republika Srpska), Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske i sa Kipra. Svi oni, sa velikim elanom, takmiče se u drevnoj igri i - uz napomenu da pobeda nije najvažnija - uživaju u druženju, upoznavanju grada na Crnici, izletima, ovladavanju srpskim jezikom...

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Misija

UČESNICI ovogodišnjeg okupljanja, iako su svi veoma mladi, već znaju šta su patriotizam i ljubav prema otadžbini. Posebno sam ponosan na to što svaki njihov dolazak u Srbiju, sportskim, ekološkim, naučno-obrazovnim ili povodom razmene iskustava između kulturno-umetničkih društava, svojim značajem, redovno prevazilazi granice kampa - istakao je posle otvaranja manifestacije u Paraćinu Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Srbije koji je zadužen za odnose sa dijasporom.

- I mama im je rođena u Francuskoj, ali moji unuci znaju srpski i naučili smo ih da vole Srbiju. Inače sam poreklom iz Arilja. U Francuskoj, gde živim, imamo našu srpsku školu, crkvu, klub, pa funkcionišemo na naš način. Najstariji Miodrag na jesen će u osmi razred, Matija u šesti, a Marko je četvrti. Svi vole šah i jedva su dočekali da dođu - kaže Radmila Marković koja je u Paraćin, po drugi put, dovela tri unuka.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Devetogodišnji Aleksandar Nedić živi u Bazelu, a ovde je već je stigao da zaigra stoni tenis sa novim drugarima.

- Srpski znam, ali ne baš dobro. Šah sam naučio tek pre mesec dana, a ovde igram još tenis i fudbal... Mama mi je na godišnjem odmoru, pa smo došli u Srbiju. Inače sam se najviše obradovao što sam igrao partiju sa ministrom - veli ovaj dečak koji jedva čeka dogovoreni izlet i obilazak grada.

Drugari

NAJVIŠE dece stiglo je iz zemalja u okruženju, jer im je bilo najjednostavnije da dođu. Iz Hrvatske je ovde Mihajlo Dokmanović (15) sa drugom Filipom. Obojica su iz Trpinje, nadomak Vukovara.

- Završio sam osmi razred i obožavam igru na 64 polja. Već sam bio na kampovima u Srbiji, ali nikada u Paraćinu. U našem selu imamo šahovski klub i obojica treniramo, a ovde sam na prvom takmičenju, u sedam partija, zabeležio četiri pobede - pohvalio se Mihajlo.

Inače, za realizaciju programa u Paraćinu zadužena je Marija Lukić, međunarodni šahovski sudija i dugogodišnji član Upravnog odbora Šahovskog saveza Srbije. Kaže da među decom ima sjajnih takmičara, sa mnogo turnira iza sebe, odnosno prvaka u sredinama gde žive i sa rejtingom koji premašuje 2.100. Međutim, ima i početnika...

- To je razumljivo, jer je cilj da se deca upoznaju sa vršnjacima rasutim po svetu, da dođu u svoju matičnu državu, da se osećaju kao kod kuće, da što više uvežbaju srpski jezik... Zbog toga smo organizovali i časove, kao i upoznavanje sa istorijom grada i izlet do Grze i manastira u Lešju. Na taj način deca ostaju povezana sa svojim korenima, a pobede i pehari su manje bitni... Naravno, nismo zanemarili šah i šahovska predavanja, u skladu sa njihovim nivoom znanja - zaključuje Marija Lukić.

Foto: Z. Rašić

Marija Lukić, realizator programa kampa

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu
Srbija

0 1

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu

U ZNAK sećanja na policajca Nebojšu Savića iz sela Manjak kod Vladičinog Hana, koji je pre 27 godina poginuo na Kosovu i Metohiji u sukobu sa teroristima OVK, jedna ulica u zavičaju nosiće njegovo ime. Tokom prigodne svečanosti, tablu sa novim nazivom ulice otkrio je Nebojšin sin Milovan, koji se oca i ne seća, jer je tada bio još beba.

07. 08. 2025. u 16:53

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju
Srbija

0 0

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju

KAO i mnogih minulih godina, i ove noći između 7. i 8. avgusta brojni hodočasnici iz regiona - Severne Makedonije, Bugarske, sa Kosova i Metohije... - "slivali" su se ka Hramu Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju. I, svi su želeli da se na praznik Svete Petke Trnove pomole u bogomolji koja je rušena, na čijim temeljima se gradila džamija, a zatim je ponovo postala pravoslavni objekat.

07. 08. 2025. u 16:50

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima