OTADŽBINA SE VOLI I NA VIŠE OD 64 POLJA: Letnji šahovski kamp za decu srpskog porekla u Paraćinu okupio više od 120 mališana iz 13 zemalja
POD nazivom "Šahovski susreti budućih šampiona", u Paraćinu se održava Letnji šahovski kamp koji organizuje Kabinet ministra bez portfelja, zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom.
I, ljubav prema šahu i Srbiji u grad na Crnici dovela je više od 120 učesnika uzrasta od 6 do 18 godina, iz ukupno 13 zemalja. reč je o mališanima koji su poreklom Srbi, a žive svuda po Evropi i u otadžbinu su stigli iz Švajcarske, Finske, Velike Britanije, Francuske, Slovenije, Hrvatske, BiH (Republika Srpska), Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske i sa Kipra. Svi oni, sa velikim elanom, takmiče se u drevnoj igri i - uz napomenu da pobeda nije najvažnija - uživaju u druženju, upoznavanju grada na Crnici, izletima, ovladavanju srpskim jezikom...
Misija
UČESNICI ovogodišnjeg okupljanja, iako su svi veoma mladi, već znaju šta su patriotizam i ljubav prema otadžbini. Posebno sam ponosan na to što svaki njihov dolazak u Srbiju, sportskim, ekološkim, naučno-obrazovnim ili povodom razmene iskustava između kulturno-umetničkih društava, svojim značajem, redovno prevazilazi granice kampa - istakao je posle otvaranja manifestacije u Paraćinu Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Srbije koji je zadužen za odnose sa dijasporom.
- I mama im je rođena u Francuskoj, ali moji unuci znaju srpski i naučili smo ih da vole Srbiju. Inače sam poreklom iz Arilja. U Francuskoj, gde živim, imamo našu srpsku školu, crkvu, klub, pa funkcionišemo na naš način. Najstariji Miodrag na jesen će u osmi razred, Matija u šesti, a Marko je četvrti. Svi vole šah i jedva su dočekali da dođu - kaže Radmila Marković koja je u Paraćin, po drugi put, dovela tri unuka.
Devetogodišnji Aleksandar Nedić živi u Bazelu, a ovde je već je stigao da zaigra stoni tenis sa novim drugarima.
- Srpski znam, ali ne baš dobro. Šah sam naučio tek pre mesec dana, a ovde igram još tenis i fudbal... Mama mi je na godišnjem odmoru, pa smo došli u Srbiju. Inače sam se najviše obradovao što sam igrao partiju sa ministrom - veli ovaj dečak koji jedva čeka dogovoreni izlet i obilazak grada.
Drugari
NAJVIŠE dece stiglo je iz zemalja u okruženju, jer im je bilo najjednostavnije da dođu. Iz Hrvatske je ovde Mihajlo Dokmanović (15) sa drugom Filipom. Obojica su iz Trpinje, nadomak Vukovara.
- Završio sam osmi razred i obožavam igru na 64 polja. Već sam bio na kampovima u Srbiji, ali nikada u Paraćinu. U našem selu imamo šahovski klub i obojica treniramo, a ovde sam na prvom takmičenju, u sedam partija, zabeležio četiri pobede - pohvalio se Mihajlo.
Inače, za realizaciju programa u Paraćinu zadužena je Marija Lukić, međunarodni šahovski sudija i dugogodišnji član Upravnog odbora Šahovskog saveza Srbije. Kaže da među decom ima sjajnih takmičara, sa mnogo turnira iza sebe, odnosno prvaka u sredinama gde žive i sa rejtingom koji premašuje 2.100. Međutim, ima i početnika...
- To je razumljivo, jer je cilj da se deca upoznaju sa vršnjacima rasutim po svetu, da dođu u svoju matičnu državu, da se osećaju kao kod kuće, da što više uvežbaju srpski jezik... Zbog toga smo organizovali i časove, kao i upoznavanje sa istorijom grada i izlet do Grze i manastira u Lešju. Na taj način deca ostaju povezana sa svojim korenima, a pobede i pehari su manje bitni... Naravno, nismo zanemarili šah i šahovska predavanja, u skladu sa njihovim nivoom znanja - zaključuje Marija Lukić.
