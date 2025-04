PONOVO RADI VRŠAČKA KULA: Simbol Vršca biće otvoren tokom prvomajskih praznika

VRŠAČKA kula, nezaobilazna destinacija prilikom posete Vršcu i tamošnjem bregu, ponovo je otvorena za posetioce, nakon višemesečne zimske pauze.

Foto: J.J.Baljak

Radiće i za prvomajske praznike, u redovnom terminu od 11 do 18 časova, a ubuduće će do oktobra biti otvorena tokom produženog vikenda – od četvrtka do nedelje.

Posetioci u njoj mogu da vide stalnu izložbenu postavku na četiri nivoa, ali i da uživaju u jedinstvenom pogledu na gradske ulice, nepreglednu banatsku ravnicu i ostale vrhove Vršačkih planina.

Foto: J.J.Baljak Apoteka na stepenicama

Tokom prvomajskih praznika biće otvoreni i drugi objekti Gradskog muzeja Vršac, u vremenu od 10 do 14 časova.

U zgradi „Apoteka na stepenicama“ nalaze se prirodnjačka zbirka i jedina stalna postavka o istoriji farmacije u Srbiji, dok je u zgradi „Konkordija“, uz stalnu postavku slika Paje Jovanovića, u toku i interaktivna izložba „Leta pre neta“ Muzeja nauke i tehnike iz Beograda.