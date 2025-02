PODRŠKA PARAĆINSKOM CRVENOM KRSTU: Za različite programe iz opštinskog budžeta 20 miliona dinara

ODBORNICI lokalnog parlamenta u Paraćinu na poslednjoj sednici, dali su, između ostalog, saglasnost na Plan finansiranja programskih aktivnosti Crvenog krsta Paraćin u 2025. godini iz sredstava opštinskog budžeta.

Foto: Z. Rašić

Sudeći prema ovom planu, za Crveni krst opredeljeno je 20 miliona dinara, od kojih je najviše novca – 14 miliona, namenjeno programu Narodne kuhinje, a ostatak za druge programske aktivnosti CK.

Oko 500 korisnika Narodne kuhinje tako će i ove godine imati svakodnevno obezbeđen obrok, i to topli od ponedeljka do subote, dok će se suvi obrok, kao i do sada, distribuirati nedeljom, državnim i verskim praznicima, saznajemo od Zorana Islamovića, sekretara Crvenog krsta.

Svim ostalim programskim aktivnostima CK namenjeno je šest miliona dinara, a najviše je izdvojeno za socijalnu delatnost, te promociju i omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi.