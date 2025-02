"MILOŠ VELIKI", A BEZBEDNOST - VEĆA: Sa izgradnjom auto-puta, smanjen broj saobraćajnih nesreća u Moravičkom okrugu

ANALIZE bezbednosti saobraćaja na teritoriji Moravičkog okruga pokazuju da se od izgradnje auto-puta "Miloš Veliki" znatno smanjio broj udesa i onih koji su u njima smrtno stradali.

FOTO: Privatna arhiva

A, do izgradnje pomenute saobraćajnice, na ovom području godišnje je stradalo od 25 do 30 učesnika nesreća. Sada je ta nevesela statistika svedena na 10 do 15 poginulih - što je i dalje mnogo, ali i gotovo dvostruko manje.

Diplomirani inženjer saobraćaja, Rodoljub Skerlić, naglašava da auto-putevi imaju niz prednosti, a glavna je to što su kolovozne trake fizički odvojene zaštitnim pojasom i nema kontakta između vozila koja se kreću iz suprotnih smerova. Tu su i denivelisane raskrsnice koje odvajaju prelazak lokalnih puteva preko samog auto-puta, ali i okolne zaštitne zone, čime je onemogućen prilaz pešacima i životinjama do samog kolovoza.

- Podaci nemačkih instituta za saobraćaj ukazuju da, ako ugroženost vozača na auto-putu ima koeficijent jedan, onda to isto na otvorenim putevima, magistralnim, regionalnim i državnim, ima koeficijent dva. Po toj metodologiji, za gradske ulice utvrđen je koeficijent četiri - objašnjava Skerlić.

Kaže i da deonica Ibarske magistrale, odnosno Državnog puta IB reda 22, koja prolazi kroz čačansko naselje Mojsinje, predstavlja glavu "crnu tačku" grada na Moravi.

- Tokom poslednje dve decenije, ovde je poginulo čak 50 ljudi, što je izuzetno veliki broj. Istovremeno, to je danak činjenici da se osa puta, većim delom, nalazi u pravcu... Poseban problem je i realnost da pomenutom donicom cirkuliše veliki broj vozila, a trasa vodi kroz gusto naseljene delove mesnih zajednica, pa ima i mnogo pešaka. Sa istočne strane puta mahom su poljoprivrednici koji su vezani za svoja imanja locirana ispod Ibarske magistrale, ka Zapadnoj Moravi, pa ozbiljan rizik predstavlja i veliki broj prelazaka radnih mašina, čak i noću, kada je bezbednost učesnika u saobraćaju i inače smanjena - precizira Skerlić koji, kao rešenje, ističe završetak izgradnje i puštanje u promet deonice Moravskog koridora od Preljine do Adrana, jer će na nju prirodno biti preusmeren najveći broj vozila u tranzitu.