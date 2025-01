ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U petak, 24. januara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 9 do 13 sati, na području Požarevca struju neće imati deo Ulice Bože Dimitrijevića, a od 8.30 do 13.30 naselja Snegotin i Žitkovica kod Golupca. U periodu od 9 do 14, na području opštine Petrovac na Mlavi bez struje će biti naselja: Trnovče, Dubočka Mlava i trafo oblast Kosanići 2. Na području opštine Malo Crniće, od 9 do 15 struju neće imati Ulica Desanke Maksimović u Boževcu, a od 9 do 14 deo zaseoka Paskaronj u Neresnici kod Kučeva. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.