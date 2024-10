KUGLANJE JE MOJ ŽIVOT: Milanka PetroviĆ (75) iz Jagodine, najstarija kuglašica u Pomoravskom okrugu

- Osim porodice, kuglanje je moj život, a bez kugle i mog bicikla, koji vozim 365 dana u godini, nikada ne bih mogla - kaže za "Novosti" Milanka Petrović Cana (75) iz Jagodine, najstarija kuglašica u Pomoravskom okrugu i treća u Srbiji, koja nije propustila nijedno takmičenje.

Iako je u penziji od 2002. godine, do kada je radila u "Elmosu", bez obzira da li pada kiša, sneg, ili su plaklene vrućine, kada dođe vreme za trening, ona uzima svoj ranac, seda na bicikl i odlazi u kuglanu. Kaže da se uopšte ne umara dok trenira, da se ne oseća kao penzionerka, da nema vremena da odlazi na penzionerske zabave, niti sebe vidi u tom okruženju. Zapravo, od kada je u penziji, kuglanje je još više "vuče", jer je ono čini vitalnom, a predstavlja i "ventil" od svakodnevnih problema. Čak je i jednu Novu godinu dočekala u kuglani sa ostalim kuglašicama.

- Mislim da me ovaj sport i održava. Kugla je teška 1,8 kilograma, a svaka od nas "ispali" po 200 hitaca, pa izračunajte koliko je to tereta. Najteže mije bilo kada sam polomila ruku i morala da pravim pauzu od godinu dana. I to baš u vreme kada je kuglana renovirana. Onog dana kada mi je doktor rekao da mogu ponovo da nastavim sa kuglanjem bila sam presrećna. Čim sam ušla u kuglanu, potekle su mi suze - iskrena je kuglašica Cana.

Ova vitalna žena, vedrog duha, osvojila je preko 200 medalja i pehara, a najnoviji uspeh, drugo mesto u pojedinačnoj kategoriji, ostvarila je na prvenstvu Srbije za vetranke, održanom aprila ove godine u Nišu. Pobeda joj je izmakla smao za 4 poena. Doduše, to joj nije najznačajnija medalja, jer je mnogo puta i pobeđivala. Kuglanjem je počela da se bavi 1982. godine, kada je u tadašnjem Svetozarevu, danas Jagodini, osnovan Kuglački klub "Jagodina", u kome je kapiten od samog osnivanja do danas. Klub čini deset žena, a Cana žali što nemaju podmladak, te se takmiče u Prvoj srpskoj ligi, a nekada su bili u Super ligi.

Cana je sportsku karijeru započela pre šest decenija na kros takmičenju u rodnom Levču na kome je, kao četrnaestogodišnjakinja, pobedila trčeći sa polomljenom nogom. Potom se bavila atletikom, a oprobala se i u streljaštvu i pikadu.