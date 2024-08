ISKLJUČENJA STRUJE: U utorak i sredu radovi na mreži u Požarevcu

POŽAREVAC – U utorak i sredu, 13. i 14. avgusta, izvodiće se radovi na održavanju elektromreže, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje.

D. Novković

U utorak, u periodu od 7.30 do 12.30, bez struje će biti potrošači u Ulici Boška Vrebalova, u MZ „Vasa Pelagić“. Narednog dana, od 7.30 do 15, struju neće imati deo kod NR pumpe na Beogradskom putu, a od 7.30 do 12.30 Moravska ulica, prema obilaznici, sa bočnim ulicama. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.