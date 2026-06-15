KAKAV SUNOVRAT! Stigle užasne vesti za Novaka Đokovića pred Vimbldon

Novaka Đokovića smo tokom vikenda za nama videli na trci Formule 1 u Barseloni za VN Katalunje, gde je gledao pobedu Luisa Hamiltona.

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Tenis je Srbinu trenutno u drugom planu. Đoković nije objavio ni da li će odigrati neki, makar i egzibicioni meč, pred start Vimbldona, koji počinje 29. juna.

I dok čekamo da se Novak oglasi pred put na Ostrvo, izašla je nova ATP lista, na kojoj je Srbin sa sedme skliznuo na osmu poziciju.

Njega je na sedmom mestu smenio Danil Medvedev. A sedam dana pre je sliznuo tri mesta i pred Vimbldon Srbin se našao u užasnoj situaciju. Umesto napadne Zvereva na trećoj pozici došao je u sitauciju da strepi i za TOP 10.

Osim ovog nije bilo drugih promena u top deset tenisera sveta. Prva trojica su baš kao i prošle sedmice Janik Siner, Karlos Alkaras i Aleksandar Zverev.

Kada su srpski teniseri u pitanju, u najboljih sto nalaze se i Miomir Kecmanović, na 80. poziciji i Hamad Međedović, na 67. mestu.

Dušan Lajović je 139, a Laslo Đere 225. na planeti, dok je mladi Ognjen Milić 359.