VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Predsednik Vučić vojnu paradu u Parizu pratio iz prvog reda (FOTO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.

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Predsednik Vučić na paradi sedi u prvom redu, između Kira Starmera, premijera Velike Britanije, i Nikosa Hristodulidisa, predsednika Kipra.

Ovim je ukazana velika čast za Srbiju!

I dok se srpski predsednik nalazi u prvom redu, hrvatski premijer Andrej Plenković, kao i predsednik Vlade Albanije Edi Rama smešteni su u drugi red, iako je reč o zemljama članicama Evropske unije i NATO.

Podsetimo, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije član NATO-a, ni EU, ni "Koalicije voljnih".