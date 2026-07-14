Politika

VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Predsednik Vučić vojnu paradu u Parizu pratio iz prvog reda (FOTO)

В. Н.

14. 07. 2026. u 10:17

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.

ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА СРБИЈУ: Председник Вучић војну параду у Паризу пратио из првог реда (ФОТО)

Foto: Novosti

Predsednik Vučić na paradi sedi u prvom redu, između Kira Starmera, premijera Velike Britanije, i Nikosa Hristodulidisa, predsednika Kipra.

Ovim je ukazana velika čast za Srbiju!

I dok se srpski predsednik nalazi u prvom redu, hrvatski premijer Andrej Plenković, kao i predsednik Vlade Albanije Edi Rama smešteni su u drugi red, iako je reč o zemljama članicama Evropske unije i NATO.

Podsetimo, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije član NATO-a, ni EU, ni "Koalicije voljnih".

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