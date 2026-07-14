VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Predsednik Vučić vojnu paradu u Parizu pratio iz prvog reda (FOTO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.
Predsednik Vučić na paradi sedi u prvom redu, između Kira Starmera, premijera Velike Britanije, i Nikosa Hristodulidisa, predsednika Kipra.
Ovim je ukazana velika čast za Srbiju!
I dok se srpski predsednik nalazi u prvom redu, hrvatski premijer Andrej Plenković, kao i predsednik Vlade Albanije Edi Rama smešteni su u drugi red, iako je reč o zemljama članicama Evropske unije i NATO.
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