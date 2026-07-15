PANIKA U ŠPANIJI! Lamin Jamal ne može da stoji na nogama pred finale

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u svoje drugo finale Svetskog prvenstva u istoriji, nakon što je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0.

Foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Španci sada u Njujorku čekaju pobednika drugog polufinalnog para u kojem se sastaju Argentina i Engleska.

Slavlje nakon velikog uspeha u Dalasu prekinula je zabrinutost za Laminea Jamala. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako mladi vunderkind jedva hoda i ozbiljno šepa. Selektor Luis de la Fuente odmah je pokušao da smiri javnost:



- Prema mojim informacijama, Lamine nema ozbiljnu povredu. Sa druge strane, Pedro Poro oseća lakše opterećenje mišića i njegovo stanje ćemo tek proceniti.

Jamal od početka turnira ima problema sa sitnim povredama, zbog čega mu je stručni štab pažljivo dozirao minutažu. Polufinalni meč doneo je izuzetno grubu igru defanzivaca Francuske. Iako je Jamal bio meta brojnih oštrih startova, sudija je tokom celog meča dosudio samo jedan faul nad njim — i to onaj u kaznenom prostoru, iz kojeg je Mikel Ojarzabal postigao gol sa bele tačke.

Nakon utakmice, španski reprezentativac Rodri otvoreno je optužio sudije za nedostatak zaštite prema mladom saigraču:



- Ovo se ponavlja već tri utakmice. Jasno je da nije svaki kontakt prekršaj, ali govorimo o 10 ili 15 situacija gde dečko završava na travi nakon očiglednih faulova. Sudije moraju da reaguju, jer će protivnici u suprotnom nastaviti da ga tuku bez ikakve kazne. Danas je ta tolerancija arbitara bila više nego očigledna."



Španski lekarski tim sada vodi trku sa vremenom kako bi oporavio svog najopasnijeg igrača za veliko finale.

