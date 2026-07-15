TRESE SE REGION ZBOG SRBINA! Evo šta je Novak Đoković radio na svetom mestu svih Hrvata

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O čemu se zapravo radi? Teniski centar Dodig, koji je u Međugorju izgradila porodica sadašnjeg hrvatskog teniskog trenera, otvoren je u utorak teniskom egzibicijom na kojoj su nastupili parovi Ivan Dodig, Novak Đoković, Marin Čilić i Mate Pavić.
Na ceremoniju otvaranja u svetski poznatom katoličkom hodočasničkom centru stigao je krem hrvatskog i evropskog sporta. Na tribinama je bio i slavni nemački teniser Boris Beker. Hiljade posetilaca uživalo je u prijateljskom meču, koji je, pre svega, svojim pokretima, komentarima i pevanjem razveselio Đoković.
Đoković je stalno „protestovao“ da ne može da izbaci iz ravnoteže domaćine iz Međugorja - par Čilić i Dodig, ali rezultat ionako uopšte nije bio važan.
Direktor centra i Ivanov brat Željko Dodig obratio se okupljenima u ime porodice, zahvalivši gostima na njihovom prisustvu u činjenju otvaranje posebnim. Istakao je da je teniski kompleks rezultat dugogodišnjeg rada, žrtvovanja i zajedničkih napora cele porodice Dodig.
Svečanu vrpcu presekli su Ivan Dodig i Darijana Filipović, kandidatkinja za hrvatskog člana Predsedništva BiH na predstojećim izborima, koji su rekli da je ovo projekat koji će učiniti Međugorje, Hercegovinu i Bosnu i Hercegovinu ponosnim i početak novih velikih teniskih priča.
Teniski centar Dodig prostire se na površini od približno 25.000 kvadratnih metara. Izgrađen je kao kompleks koji na jednom mestu kombinuje profesionalni trening, smeštaj, oporavak i dodatne sportske sadržaje. Ima šest teniskih terena - pet sa tvrdom podlogom, uključujući centralni teren sa približno 2.000 mesta.
Takođe je planirano da se deo terena pokrije kako bi se centar mogao koristiti tokom cele godine. Dodig je ranije u izjavi za medije izjavio da želi da razvije tenisku akademiju za mlade igrače i organizuje međunarodne turnire u Međugorju, a dugoročno i takmičenje iz ATP kalendara.
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