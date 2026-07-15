Politika

"BORIĆU SE I ČUVATI SRBIJU" Vučić učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina - lažna država Kosovo nije pozvana (VIDEO)

В. Н.

15. 07. 2026. u 08:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje petom samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

БОРИЋУ СЕ И ЧУВАТИ СРБИЈУ Вучић учествује на самиту Југоисточна Европа - Украјина - лажна држава Косово није позвана (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Na samit u Kijev nije pozvano tzv. Kosovo. Ukrajina ni po drugi put nije pozvala lažnu državu Kosovo da učestvuje. Ni kada su u Odesi bili domaćini ovog samita, nisu ih pozvali. Kada god se samit održava na teritoriji Ukrajine, lažna država nije pozvana. Ovo pokazuje posebno poštovanje prema Srbiji i teritorijalnom integritetu naše zemlje, kao i posvećenost poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava.

Predsednik Vučić oglasio se pred samit na svom Instagram nalogu.

- Peti samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju.  Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika.  Posle Pariza, putovao sam popodne i celu noć, preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UZ POČASTI I VAŽNI SUSRETI: Predsednik sumirao utiske sa tradicionalnog obeležavanja nacionalnog praznika Francuske
Politika

0 14

UZ POČASTI I VAŽNI SUSRETI: Predsednik sumirao utiske sa tradicionalnog obeležavanja nacionalnog praznika Francuske

LEPO je bilo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi u Parizu povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Predsednik Francuske Emanuel Makron pokazao je izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Srbija nije učestvovala sa svojim vojnim ešelonom, jer nije deo ni Koalicije voljnih, koja se zalaže za robusnu podršku Ukrajini, niti EU i NATO.

15. 07. 2026. u 08:20

Politika
Tenis
Fudbal
NAPRAVIO SAM GREŠKU Oglasio se Islamović nakon otkazanog koncerta u BiH - Izvinjavam se svim majkama Srebrenice i svima onima koji tuguju

"NAPRAVIO SAM GREŠKU" Oglasio se Islamović nakon otkazanog koncerta u BiH - "Izvinjavam se svim majkama Srebrenice i svima onima koji tuguju"