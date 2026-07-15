"BORIĆU SE I ČUVATI SRBIJU" Vučić učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina - lažna država Kosovo nije pozvana (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje petom samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Na samit u Kijev nije pozvano tzv. Kosovo. Ukrajina ni po drugi put nije pozvala lažnu državu Kosovo da učestvuje. Ni kada su u Odesi bili domaćini ovog samita, nisu ih pozvali. Kada god se samit održava na teritoriji Ukrajine, lažna država nije pozvana. Ovo pokazuje posebno poštovanje prema Srbiji i teritorijalnom integritetu naše zemlje, kao i posvećenost poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava.

Predsednik Vučić oglasio se pred samit na svom Instagram nalogu.

- Peti samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju. Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika. Posle Pariza, putovao sam popodne i celu noć, preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.