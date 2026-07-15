DEŠAN GRMI NAKON ELIMINACIJE! Da li je sudija bio na nivou polufinala Svetskog prvenstva?!

Didije Dešan u svojoj pretposlednjoj utakmici na klupi Trikolora, priznao je superiornost Crvene furije nakon poraza u polufinalu Svetskog prvenstva rezultatom 2:0, golovima Mikela Ojarsabala iz penala i Pedra Pora.

AP Photo/Julio Cortez

Arhitekt uspeha iz 2018. godine priznaje da je tim koji vodi od 2012. bio tehnički inferioran i da je to glavni razlog eliminacije. Izbegao je direktnu kritiku suđenja, iako je nagovestio da je bilo nekoliko spornih situacija i zapitao se da li je sudija bio na nivou polufinala Svetskog prvenstva.

- Igrači su uništeni, ali moramo biti realni: tehnički smo bili inferiorni. To je naša greška. Ipak, dozvoljavam sebi da postavim pitanje: da li je sudija bio na nivou polufinala Svetskog prvenstva?! Neću odgovoriti na to. Bilo je dosta spornih situacija, ali glavni razlog poraza je taj što jednostavno nismo bili na potrebnom nivou. Pravili smo previše tehničkih grešaka i promašivali pasove koji su nam mogli stvoriti prilike. Ovo je najviši nivo i, iako boli, moramo to prihvatiti. Igraćemo za treće mesto. Ne želim da bacim u smeće sve što smo do sada postigli, ali u ovoj utakmici Španija je pokazala da je imala nešto više.

Nije hteo da komentariše o svom stanju na klupi Trikolora.

- Ne razmišljam o sebi. Pripremio sam ovu utakmicu zajedno sa igračima, a naš cilj je bio da idemo do kraja. Nismo uspeli, a razočaranje je ogromno. Ipak, ne mogu da ignorišem sve dobre stvari koje smo uradili na ovom turniru. Imao sam utisak da smo se veoma dobro oporavili pre utakmice. Takođe, ne želim da umanjim zasluge Španije, koja je kontrolisala utakmicu. Nedostajala nam je tehnička preciznost i energija. Španci su veoma dobri u anticipaciji, u povratku lopte i u prekidanju protivničkih akcija kvalitetom pasova. Želeli smo da im stvorimo mnogo više problema u napadu, ali nismo uspeli - zaključio je Didije Dešan