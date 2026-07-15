KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Novak Đoković i Goran Ivanišević ponovo zajedno

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Foto: Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rešio je da se odazove pozivu višegodišnjeg prijatelja Ivana Dodiga i zaigra tenis u Međugorju.

Srpski teniser našao se na otvaranju teniskog centra hrvatskog igrača, a posle spektakla koji je mogao da priredi samo rođeni Beograđanin, dobio je i poruku zahvalnosti na društvenim mrežama.

"Hvala, Novače, što si svojim dolaskom uveličao otvaranje Dodig Tenis Centra. Velika nam je čast što smo imali priliku da ugostimo najvećeg tenisera svih vremena", stoji u objavi uz fotografiju Novaka Đokovića, koji se našao u Međugorju.

Deo egzibicije u Bosni i Hercegovini nije bio samo najbolji teniser svih vremena. U Međugorju se našla i hrvatska legenda Marin Čilić, ali i bivši trener Novaka Đokovića - Goran Ivanišević, koji na kraju nije ni igrao meč, pošto je imao problema sa avionom koji nije stigao na vreme, kako piše "Sportklub", pa ga je zamenio Mate Pavić. Ali sigurno da se Goran kasnije družio sa Novakom.

Novak Đoković je posle ispadanja u polufinalu Vimbldona rešio da odmori u Crnoj Gori, ali se uskoro očekuje da Srbin započne pripreme za Ju-Es open. Srpski teniser poražen je u borbi za finale od Janika Sinera, koji je kasnije u finalu savladao i Nemca Sašu Zvereva i tako odbranio titulu u Londonu, odnosno osvojio šestu grend slem titulu sa 25 godina.