TENISKI SVET ZATEČEN! Novak Đoković povukao šokantan potez! Ovo se čeka od 2015. godine

Dok se teniski karavan seli u Kanadu, glavna tema sportske javnosti nije ono što se dešava na terenu, već odluka jednog čoveka.

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Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, centralna je figura predstojećeg Mastersa u Montrealu (od 1. do 13. avgusta), iako njegovo ime još uvek stoji pod velikim znakom pitanja.

I dok organizatori turnira i navijači širom sveta sa nestrpljenjem čekaju konačnu potvrdu, jasno je da Đoković u ovoj fazi karijere diktira tempo modernog tenisa – čak i kada ne potvrdi svoj dolazak.

Direktorka turnira u Montrealu, Valeri Tetro, otvoreno je priznala da je status srpskog asa trenutno najveća enigma za organizatore. Prema njenim rečima, Novak se nalazi u poziciji kada izgled njegovog kalendara zavisi isključivo od jednog cilja.

"Rekla bih da je Novakovo učešće trenutno znak pitanja. On je u fazi karijere kada mora da bude daleko selektivniji u izboru turnira. Svaka njegova odluka donosi se sa krajnjim ciljem – da pokuša da osvoji svoju istorijsku, 25. grend slem titulu", objasnila je Tetro.

Da organizatori još uvek tapkaju u mestu pokazuje i činjenica da, za razliku od ostalih zvezda poput Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, Đoković još uvek nema ni rezervisane hotelske sobe u Montrealu. Srpski teniser u ovom gradu nije nastupao još od 2015. godine, pa bi njegov eventualni povratak izazvao pravu histeriju među ljubiteljima tenisa u Kanadi.

Alkaras definitivno aut, Siner predvodi ostatak sveta

Dok se za Đokovićem još uvek traga, stigla je zvanična potvrda da španski teniser Karlos Alkaras neće putovati u Kanadu. Osvajač sedam grend slem titula nastavlja težak oporavak od povrede desnog zgloba zadobijene još u aprilu. Zbog ove povrede Alkaras je već propustio Rolan Garos i Vimbldon, a njegov tim je odlučio da preskoči i Montreal kako bi se maksimalno spremio za Sinsinati i odbranu titule na Ju-Es Openu. Alkaras je, inače, jedini igrač iz top 72 na ATP listi koji je otkazao učešće.

U njegovom odsustvu, listu prijavljenih igrača predvodi svetski broj jedan Janik Siner, koji je ove sezone nepobediv na turnirima iz serije 1000. Tu su još i šampion Rolan Garosa Aleksandar Zverev, branilac titule Ben Šelton, kao i nezgodni Danil Medvedev.

Seka u kolenima za domaćeg favorita zbog Novaka

Domaća publika i kanadski mediji najveće nade polažu u svog ljubimca Feliksa Ože-Alijasima. Kanađanin u Montreal stiže u životnoj formi – trenutno je četvrti igrač sveta, a na turniru će biti postavljen za trećeg nosioca, što je istorijski uspeh za jednog kanadskog tenisera.

Ipak, čak i u najavi Feliksovog nastupa, ime Novaka Đokovića se nameće kao nepremostiva prepreka. Ože-Alijasim dolazi u Montreal sa ogromnim samopouzdanjem, ali i sa svežim ožiljcima iz epskog četvrtfinala Vimbldona. Tamo je, podsetimo, nakon strašne bitke koja je trajala čak pet sati i 15 minuta, pognute glave napustio teren jer je sa druge strane mreže ponovo stajao mentalni div – Novak Đoković. Poraz od Novaka mu je dao veru da može da parira najboljima, ali mu je istovremeno uskratio najveću titulu u karijeri.

Kada se sve sabere, Masters u Montrealu ima impresivna imena, ali istinska teniska groznica počeće tek kada stigne konačni odgovor sa Novakove adrese. Jer, sa njim ili bez njega, Đoković kroz svoju potragu za istorijom ostaje apsolutni vladar teniskog narativa.

