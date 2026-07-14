"LEPO JE BILO DANAS BITI GRAĐANIN SRBIJE": Vučić se obratio iz Pariza (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emanuel Makron pokazao izuzetno poštovanje prema Srbiji.

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- Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Šanzelizeu i na Konkordu i nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima na tome - kazao je Vučić.

Dodao je da je imao priliku da razgovara sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, kao i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, predsednikom Kipra i predsednikom Danske.

- Dodatno sam razgovarao sa još nekim veoma važnim ljudima, ponovo sa Markom Ruteom. Kratko sam razmenio mišljenja o različitim pitanjima sa Vladimirom Zelenskim, sa kojim bi trebalo da se vidim za jedan dan, otprilike. Tako da verujem da su te stvari bile dobre - rekao je Vučić.

"Predložiću Vladi da do petka smanji akcize na gorivo 20 odsto"

Vučić je ukazao na loše vesti koje stižu iz sveta, jer to dovodi do velikog povećanja kotacija nafte.

- Nažalost, neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito ne za našu zemlju. Tu posebno mislim na novonajavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Mi ne uvozimo rusku naftu, ali uvozimo ruski gas - navodi predsednik.

Nada se, kako kaže, da će početak strateškog dijaloga sa SAD u petak dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima.

- I da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju - rekao je Vučić.

- Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuskom moreuzu, pojačavanje sukoba u Ukrajini. To dovodi do strahovitog povećanja kotacija. Juče smo imali cenu od 78,3 dolara po barelu, a jutros je već bila 85,4. Ako se nastave sukobi, biće na 90 i to nas ponovo vraća. Danas bi cena dizela bila 247 dinara, ogroman novac gubimo kao država zbog smanjenja akciza. Ja znam da to ljude mnogo ne interesuje, ali treba da znaju da je to mnogo teško, mnogo teško izdržati. Na svakom litru gubiti po 27 dinara, onda vam je jasno koliki je gubitak za državu i koliko država mora da snosi teret. Ja ću predložiti da do petka spuste naše akcize 20 posto. To su realni problemi sa kojima se suočavamo - rekao je predsednik.

Vučić je kazao da će biti na samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

- Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo - rekao je.

O Koaliciji voljnih

Na pitanje da prokomentariše navode da se nije našao na fotografiji svih zvaničnika koji su sinoć bili u Parizu i da je navodno izolovan, Vučić kaže:

- Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih verovatno odmah uz Makrona, Starmera, koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali. Ja hoću da sačuvam mir u Srbiji, hoću da sačuvam stabilnost. Nekada to nije lako, nekada vas svi gledaju kao trinaesto prase, nekad se osećate vrlo loše. I sve to morate da istrpite i morate da znate zašto trpite, a to radite zbog svoje Srbije, jer ništa važnije na svetu ne postoji od Srbije. Hoćemo li tu politiku ili hoćemo da sami čuvamo svoje nebo? Da, imamo odličnu saradnju sa KFOR-om, sa NATO-om. Moramo da čuvamo mir i stabilnost, unapređivaćemo tu saradnju. Ali hoćemo li da budemo vojno neutralni ili ne? Da, hoćemo da budemo vojno neutralni. I to je naš izbor. Mislim da smo mi dobili ogromno poštovanje, još jednom zahvalni francuskim domaćinima. Što se tiče ljudi koji ne znaju šta je država - neće nikada ni saznati - rekao je predsednik.

O sukobu na Bliskom istoku

Kako je naglasio, kada je rekao da neće biti mira između SAD i Irana, on nije slučajno pogodio, već je znao da ne može da bude mir između te dve zemlje u tom trenutku, jer koren sukoba nije rešen.

- Dao sam nalog ljudima iz mog kabineta da sa ljudima iz Vlade vide kako da obezbedimo dovoljno kerozina i dizela. Nema goriva u svetu, rafinerije ne rade. Rastu problemi, gomilaju se. Srećom, imamo određene finansijske bafere, imamo nešto finansijskih jastuka, kako bih ja to nazvao, da možemo ljudima da pomognemo. A da li je situacija dobra? Nije. Moraćemo da radimo više, nećemo moći da opstanemo. To što se drugi uljuljkuju, ja ne želim takvu politiku. Volim da otvorenim očima gledam - naveo je predsednik.

- Znao sam da ne može da bude mir između Amerike i Irana u datom trenutku. Mi moramo da brinemo o sebi, snažimo našu vojsku i razmišljamo o našoj ekonomiji. Moramo o vodi da brinemo. Mnogo problema u svetu, samo se gomilaju. Sve je zaustavljeno barijerama, ratovima. Nelaki dani pred nama - rekao je Vučić.

- Za nas je najvažnije da smanjujemo raspon između uvoza i izvoza, da sačuvamo deficit do nivoa 3.1. Ne zaboravite, kada sam ja postao predsednik Vlade, naš javni dug je bio 79 posto u odnosu na BDP, Srbija sada ima 43 posto. Mislim da su to velike stvari i da ljudi budu zadovoljni kako se domaćinski upravlja. Štednja u dinarima nikada veća, to su velike stvari - istakao je predsednik Vučić.

O Ljiljani Bralović

- Sve što se dešava u našem pravosuđu, uz ljude koji časno i pošteno rade, je jedna velika sramota. Hoću da ljudi znaju da to nema nikakve veze sa državom, već sa otuđenim centrima moći. I Prekršajni sud je postao sud u međuvremenu, i to našom odlukom. Pitanje jesmo doneli ispravnu odluku ili pogrešili. Ali da vi kažete da je metafora to da ćete nekoga da valjate u katranu, šutirate, jašete, nisam razumeo kakva je to metafora. Ovo mi nije ličilo na to. Ovo mi je ličilo na ogoljene pretnje i poziv na rušenje ustavnog uređenja zemlje. Šta ćete? Slobodno sudijsko uverenje, odnosno blokadersko uverenje do takvih odluka dovodi. Šta možete da mi kažete oko odluke da vratite pritvor onima koji nisu u pritvoru već godinu dana ili 7-8 meseci, zbog toga što bi mogli da utiču na svedoke, kao što je slučaj sa jednim ili dvoje bivših ministara i direktora preduzeća? Ima logike samo u jednom - ajde da učinimo još nešto da svojim političkim blokaderima učinimo pomognemo, a nekim ljudima uništimo život. Vodite postupak, ali što ljude vraćate u pritvor? To ste uradili iz čiste obesti, bahatosti, osionosti, bez ikakve argumentacije. Želite nekim ljudima da uništavate živote. Tu će ljudi moći da biraju uskoro - da li hoće pristojnu i normalnu Srbiju ili one koji misle da ljude progone, ubijaju, jašu. Pred ljudima će biti jednostavan izbor veoma brzo - poručio je predsednik Vučić.