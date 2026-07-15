Svet

GORE KLJUČNE UKRAJINSKE LUKE: Masovan ruski udar, pogođeni brodovi sa vojnom opremom

Танјуг

15. 07. 2026. u 08:12

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RUSKE snage su tokom noći napale ukrajinske luke Odesu i Čornomorsk, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

ГОРЕ КЉУЧНЕ УКРАЈИНСКЕ ЛУКЕ: Масован руски удар, погођени бродови са војном опремом

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

- Kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem iz vazduha i dronova za napad, objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, rezervoari za skladištenje goriva i pogoni za proizvodnju i montažu dronova su oštećeni - navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane Rusije je navelo da su među drugim pogođenim ciljevima bila četiri broda u lukama Čornomorsk i Dnjepro-Bugski, koji su dostavljali teret militantima ukrajinskih oružanih snaga.

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