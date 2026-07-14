Politika

"UVODE SE TARIFE ZA ZEMLJE KOJE UVOZE RUSKE ENERGENTE" Vučić najavio loše vesti iz sveta: Danas bi dizel bio 247 dinara, ogroman novac gubimo

Новости онлине

14. 07. 2026. u 13:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas, obraćajući se iz Pariza, na loše vesti koje stižu iz sveta.

УВОДЕ СЕ ТАРИФЕ ЗА ЗЕМЉЕ КОЈЕ УВОЗЕ РУСКЕ ЕНЕРГЕНТЕ Вучић најавио лоше вести из света: Данас би дизел био 247 динара, огроман новац губимо

Foto: Printskrin

- Nažalost, sve neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito ne za našu zemlju - rekao je Vučić i nastavio:

- Posebno mislim na novonajavljene tarife za zemlje koje uvoze rusku naftu i gas. Mi ne uvozimo naftu, ali uvozimo ruski gas. Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to jest u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način, i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju. Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuškom moreuzu, pojačavanje sukoba u Ukrajini.

- To dovodi do strahovitog povećanja kotacija. Danas bi cena dizela bila 247 dinara, dakle samo da to imate u vidu. Ogroman novac gubimo kao država zbog smanjenja akciza. Ja ću predložiti da do petka spuste naše akcize do 20 posto. To su realni problemi sa kojima se suočavamo. Ja ću biti priustan na samitu jugoistočna Evropa - Ukrajina. Neće ni to biti jednostavno imajući u vidi predloženu deklaraciju - rekao je predsednik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OBJAVLJENE TAČNE ADRESE U EU: Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu Čeka se reakcija Moskve
Svet

0 0

OBJAVLjENE TAČNE ADRESE U EU: "Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu" Čeka se reakcija Moskve

NEMAČKA je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk. Istovremeno, on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu.

13. 07. 2026. u 12:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOS PROMOVIŠE LETOVANJE U SRBIJI: Kada detaljno upoznate naše prelepe planine, nema šanse da im odolite

TOS PROMOVIŠE LETOVANjE U SRBIJI: Kada detaljno upoznate naše prelepe planine, nema šanse da im odolite