"UVODE SE TARIFE ZA ZEMLJE KOJE UVOZE RUSKE ENERGENTE" Vučić najavio loše vesti iz sveta: Danas bi dizel bio 247 dinara, ogroman novac gubimo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas, obraćajući se iz Pariza, na loše vesti koje stižu iz sveta.

Foto: Printskrin

- Nažalost, sve neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito ne za našu zemlju - rekao je Vučić i nastavio:

- Posebno mislim na novonajavljene tarife za zemlje koje uvoze rusku naftu i gas. Mi ne uvozimo naftu, ali uvozimo ruski gas. Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to jest u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način, i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju. Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuškom moreuzu, pojačavanje sukoba u Ukrajini.

- To dovodi do strahovitog povećanja kotacija. Danas bi cena dizela bila 247 dinara, dakle samo da to imate u vidu. Ogroman novac gubimo kao država zbog smanjenja akciza. Ja ću predložiti da do petka spuste naše akcize do 20 posto. To su realni problemi sa kojima se suočavamo. Ja ću biti priustan na samitu jugoistočna Evropa - Ukrajina. Neće ni to biti jednostavno imajući u vidi predloženu deklaraciju - rekao je predsednik.