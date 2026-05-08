ŠOK! Novak Đoković ispao sa Mastersa u Rimu
Srpski teniser Novak Đoković izgubio je u drugom kolu od Hrvata Dina Prižmića sa 2:1 (2:6, 6:2, 6:4).
Novak je dominantan bio na početku meča, napravio je dva brejka i lako došao do 1:0 u vođstvu u setovima.
Međutim tada je srpski teniser "pao" i fizički i psihički. Nešto nije bilo u redu, povreda ga je mučila, što je Hrvat iskoristio i dobrom igrom stigao do izjednačenja u setovima.
U trećem odlučujućem Đoković je izgledao mnogo bolje nego u drugom, međutim Prižmić je i tu bio bolji rival i uspeo da napravi jedan brejk koji mu je bio dovoljan za trijumf na ovom meču.
