ŠOK! Novak Đoković ispao sa Mastersa u Rimu

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je u drugom kolu od Hrvata Dina Prižmića sa 2:1 (2:6, 6:2, 6:4).

Novak je dominantan bio na početku meča, napravio je dva brejka i lako došao do 1:0 u vođstvu u setovima.

Međutim tada je srpski teniser "pao" i fizički i psihički. Nešto nije bilo u redu, povreda ga je mučila, što je Hrvat iskoristio i dobrom igrom stigao do izjednačenja u setovima.

U trećem odlučujućem Đoković je izgledao mnogo bolje nego u drugom, međutim Prižmić je i tu bio bolji rival i uspeo da napravi jedan brejk koji mu je bio dovoljan za trijumf na ovom meču.

