Tenis

ŠOK! Novak Đoković ispao sa Mastersa u Rimu

Filip Milošević

08. 05. 2026. u 20:07

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je u drugom kolu od Hrvata Dina Prižmića sa 2:1 (2:6, 6:2, 6:4).

ШОК! Новак Ђоковић испао са Мастерса у Риму

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Novak je dominantan bio na početku meča, napravio je dva brejka i lako došao do 1:0 u vođstvu u setovima.

Međutim tada je srpski teniser "pao" i fizički i psihički. Nešto nije bilo u redu, povreda ga je mučila, što je Hrvat iskoristio i dobrom igrom stigao do izjednačenja u setovima.

U trećem odlučujućem Đoković je izgledao mnogo bolje nego u drugom, međutim Prižmić je i tu bio bolji rival i uspeo da napravi jedan brejk koji mu je bio dovoljan za trijumf na ovom meču.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka
Tip fudbal

0 1

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka

U poslednjem ovosezonskom bundesligaškom meču pred svojim navijačima, Borusija Dortmund će od 20.30 na "Vestfalenu" ugostiti Ajntraht. Tim Nika Kovača ima pet bodova više od Lajpciga na dva kola do kraja i večeras bi mogao zaključati drugo mesto na tabeli, dok Frankfurt još uvek vodi žestoku borbu za mesto koje vodi u Evropu i pozitivan rezultat mu je preko potreban.

08. 05. 2026. u 06:59

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka
Tip fudbal

0 1

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka

U poslednjem ovosezonskom bundesligaškom meču pred svojim navijačima, Borusija Dortmund će od 20.30 na "Vestfalenu" ugostiti Ajntraht. Tim Nika Kovača ima pet bodova više od Lajpciga na dva kola do kraja i večeras bi mogao zaključati drugo mesto na tabeli, dok Frankfurt još uvek vodi žestoku borbu za mesto koje vodi u Evropu i pozitivan rezultat mu je preko potreban.

08. 05. 2026. u 06:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠKOLSKO ODELJENJE NOVIH ŽIVOTA SVAKE GODINE: Fondacija Mozzart donirala opremu Odseku za biomedicinsku potpomognutu oplodnju OB Valjevo

ŠKOLSKO ODELjENjE NOVIH ŽIVOTA SVAKE GODINE: Fondacija "Mozzart" donirala opremu Odseku za biomedicinsku potpomognutu oplodnju OB Valjevo