TRAGEDIJA: Poginuo čuveni odbojkaš (31) i cela njegova porodica
UŽAS!
Svet sporta zavijen je u crno nakon potvrde vesti da je Vilner Rivas (31), kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele, izgubio život u razornom zemljotresu. Spasilačke ekipe pronašle su njegovo telo ispod ruševina stambene zgrade, zajedno sa telima njegove supruge Marijanhel Peres i njihovog sina Tea.
Porodica Rivas se vodila kao nestala od 24. juna, kada su snažni zemljotresi pogodili severni deo Venecuele. Njihov dom u državi La Guaira potpuno se urušio, a višednevni apeli saigrača i rodbine da se ubrza potraga, nažalost, završeni su tragičnim ishodom.
Tužnu vest prvi je preneo novinar Danijel Bortoleto na stranici Web Vôlei, a ubrzo su je zvanično potvrdili Venecuelanski odbojkaški savez i španski klub Guaguas, za koji je Rivas trebalo da nastupa od naredne sezone.
Rivas je bio jedno od najvažnijih imena venecuelanske odbojke. Tokom bogate internacionalne karijere igrao je u Italiji (Ćisterna Volej), Francuskoj (Narbon), Turskoj, Argentini i na Bliskom istoku, a u predstojećoj sezoni očekivao ga je i debi u Ligi šampiona. Odbojkaški savezi i klubovi širom sveta upućuju poruke dubokog saučešća porodici i prijateljima.
Preporučujemo
NEKA HALA CELA, BUDE PLAVO-BELA! Apel Košarkaškog saveza Srbije
06. 07. 2026. u 14:27
PAO POTPIS! Čukarički doveo fudbalera iz Obale Slonovače
06. 07. 2026. u 14:09
GOTOVO: Džoel Bolomboj ima novi klub u Evroligi!
06. 07. 2026. u 13:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)