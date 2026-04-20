Najbolji sportista sveta: Dame i gospodo - Karlos Alkaraz!
Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je prestižne nagrade "Laureus" za najboljeg sportistu sveta u 2025. godini.
Svečana ceremonija proglašenja pobednika održava se večeras u Madridu.
Alkaraz je postao tek četvrti teniser u istoriji koji je dobio ovo priznanje posle Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.
Pored Alkaraza, u najužem izboru za najboljeg sportistu sveta u 2025. godini bili su još švedski atletičar Armand Duplantis, italijanski teniser Janik Siner, slovenački biciklista Tadej Pogačar, fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske Usman Debele i svetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez.
Za najboljeg mladog sportistu proglašen je fudbaler Barselone Lamin Jamal.
Nagradu "Povratak godine" dobio je britanski golfer Rori Meklroj. U najužoj konkurenciji za nagradu za "povratak godine" bili su američka teniserka Amanda Anisimova, kolumbijski biciklista Egan Bernal, britanski biciklista Simon Jets, atletičarka iz Jamajke Julimar Rohas i engleska fudbalerka Lija Vilijamson.
Nagradu "Laureus" za tim godine dobio je fudbalski klub Pari Sen Žermen. U konkurenciji za tim godine bili su i ženska fudbalska reprezentacija Engleske, ženska reprezentacija Indije u kriketu, ekipa Meklaren u šampionatu Formule 1, košarkaški klub Oklahoma i golf reprezentacija Evrope.
Specijalno priznanje za inspiraciju u sportu pripalo je nekadašnjem nemačkom fudbaleru Toniju Krosu.
Nagradu "Sport za dobro" ponela je nevladina organizacija za razvoj sporta "Futbol Mas" iz Čilea.
Jedan od domaćina svečane ceremonije je i najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je pet puta u karijeri dobio nagradu "Laureus" za najboljeg sportistu sveta.
Eh, da nije tih Ukrajinaca! Zvezdi stigle vesti koje nikako nije želela da čuje
20. 04. 2026. u 11:12
Žoze Murinjo zaprepašćen: Sezona bez poraza, a završiće prvenstvo kao treći?!
20. 04. 2026. u 14:45
"Neću da lažem!" Čima Moneke progovorio o problemima u Crvenoj zvezdi
20. 04. 2026. u 12:42
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Majkl Džordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić
Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, a američka javnost kao da se tek sada upoznaje - koliko je nestvaran srpski košarkaš.
20. 04. 2026. u 19:45
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
