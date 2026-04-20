Najbolji sportista sveta: Dame i gospodo - Karlos Alkaraz!

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je prestižne nagrade "Laureus" za najboljeg sportistu sveta u 2025. godini.

Svečana ceremonija proglašenja pobednika održava se večeras u Madridu.



Alkaraz je postao tek četvrti teniser u istoriji koji je dobio ovo priznanje posle Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Pored Alkaraza, u najužem izboru za najboljeg sportistu sveta u 2025. godini bili su još švedski atletičar Armand Duplantis, italijanski teniser Janik Siner, slovenački biciklista Tadej Pogačar, fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske Usman Debele i svetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez.

Za najboljeg mladog sportistu proglašen je fudbaler Barselone Lamin Jamal.

Nagradu "Povratak godine" dobio je britanski golfer Rori Meklroj. U najužoj konkurenciji za nagradu za "povratak godine" bili su američka teniserka Amanda Anisimova, kolumbijski biciklista Egan Bernal, britanski biciklista Simon Jets, atletičarka iz Jamajke Julimar Rohas i engleska fudbalerka Lija Vilijamson.



Nagradu "Laureus" za tim godine dobio je fudbalski klub Pari Sen Žermen. U konkurenciji za tim godine bili su i ženska fudbalska reprezentacija Engleske, ženska reprezentacija Indije u kriketu, ekipa Meklaren u šampionatu Formule 1, košarkaški klub Oklahoma i golf reprezentacija Evrope.



Specijalno priznanje za inspiraciju u sportu pripalo je nekadašnjem nemačkom fudbaleru Toniju Krosu.



Nagradu "Sport za dobro" ponela je nevladina organizacija za razvoj sporta "Futbol Mas" iz Čilea.

Jedan od domaćina svečane ceremonije je i najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je pet puta u karijeri dobio nagradu "Laureus" za najboljeg sportistu sveta.

