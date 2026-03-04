TOTALNI HAOS! Hrvati legendu proglasili ratnim zločincem

NASTAVLjA se rat na relaciji Hrvatska i Crna Gora.

Prva utakmica osmine finala vaterpolo Evrokupa između Primorca i Juga je i dalje potpuno neizvesna, javljaju crnogorski mediji. Problem je nastao zbog neslaganja oko mesta održavanja. Kotorski tim ne želi da bude domaćin utakmice u Podgorici, dok dubrovački tim odbija da igra na kotorskom bazenu "Zoran-Džimi Gopčević".

Problem je poznat već duže vreme, a to je spor oko kontroverznog imena bazena u Kotoru. Od 2021. godine objekat nosi ime po Zoranu Gopčeviću, pokojnom vaterpolisti koji je bio jedan od čuvara u logoru Morinj kod Kotora, krajem 1991. i početkom 1992. godine.

Hrvatski klubovi i sportisti odbijaju da igraju u bazenu pod tim imenom, za šta postoji preporuka Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Direktiva krovne organizacije (EA) je jasna i ne ostavlja prostora za popuštanje. Od crnogorskih šampiona se traži da organizuju utakmicu u glavnom gradu Crne Gore dok čekaju presudu Sportskog arbitražnog suda (CAS).

Primorac je u utorak uveče objavio da je dobio uputstva od EA kojima se nalaže da se utakmica održi. „Kao što je ranije najavljeno, do konačne odluke Sportskog arbitražnog suda (CAS), koja se očekuje najkasnije do srede, 4. marta, u podne, prva utakmica će se odigrati u sredu, 4. marta, u 19 časova u Podgorici - navodi se u saopštenju.

- Shodno tome, molimo VPK Primorac da preduzme sve neophodne korake kako bi se osiguralo da se utakmica održi po planu. Takođe, molimo VK Jug da izvrši sve neophodne pripreme za učešće na utakmici u Podgorici.

Crnogorski klub je u međuvremenu podneo žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS), tražeći privremenu meru za suspenziju odluke EA.

Saopštenje vaterpolo kluba Primorac

Primorac je takođe odgovorio saopštenjem koje je potpisao Siniša Kovačević, predsednik kluba.

- Više je nego očigledno da je Evropski vodeni sport, nakon kontinuiranog pritiska sa hrvatske strane, doneo političku odluku kojom favorizuje VK Jug u odnosu na naš klub, čime je direktno prekršio svoj sportsko-administrativni princip da bude politički neutralan i da štiti pravo na autonomiju sporta.

- Šire implikacije su kaljanje ugleda Zorana Gopčevića, a indirektno narušavanje integriteta grada Kotora i države Crne Gore, što kasnije otvara prostor za pritiske tokom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

- Nažalost, EA se stala na stranu politike, a ne sporta, čime je postavila ozbiljan globalni presedan i otvorila Pandorinu kutiju za buduće zloupotrebe sporta u političke i druge svrhe. Takođe, vršen je pritisak iz naše zemlje i inostranstva na klub i na mene kao predsednika, sve sa ciljem da promenimo naš stav i pristanemo na neutralan teren, tj. prihvatimo političku odluku na štetu sporta, na takav način da odustanemo od igranja u našem bazenu gde igramo već 41 godinu.

Foto: N.Paraušić Dimitrije Rističević golman Primorca

- VPK Primorac od zvanične države, kao ni sportske institucije naše zemlje, nije...“ dobili bilo kakvu pomoć ili podršku.

- Uprkos tome, odlučni smo da istrajemo u svom stavu i verujemo da je to sportski i jedini ispravan, jer tražimo osnovno sportsko pravo – igranje utakmica u sopstvenom bazenu, pred sopstvenom publikom. Nadamo se da će sud postupiti po našem zahtevu za privremenu meru, a mi ćemo u potpunosti poštovati konačnu odluku koju donese.

- Vodićemo se isključivo odlukama Međunarodnog suda pravde u Lozani, a ne politički motivisanim odlukama koje donosi Evropski vodeni sportovi - navodi se u saopštenju koje je potpisao Kovačević.

Konačna odluka CAS-a očekuje se u sredu do podneva. Ukoliko vaterpolisti Primorca i Juga uđu u bazen, utakmica bi trebalo da počne u 19 časova, a revanš je zakazan za 14. mart u Zagrebu.

