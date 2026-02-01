POSTAĆEMO IGRAČKA VELE SILA! Merc upozorio Evropu - "Ili ćemo imati aktivnu ulogu ili..."

EVROPSKA unija mora da ima aktivnu ulogu u svetu, inače će postati igračka vele sila, rekao je u subotu u Zagrebu nemački kancelar Fridrih Merc.

- Pred nama je odlučujuće pitanje. Da li želimo da u ovom svetu imamo aktivnu ulogu ili da postanemo igračka velesila. Izričito se zalažem da sami imamo ulogu, da dovoljno verujemo u sebe, da budemo jaki, da možemo da se izborimo i za sopstvene interese u svetu - rekao je Merc u intervjuu za HRT tokom posete Hrvatskoj, gde je u Zagrebu učestvovao na neformalnom skupu Evropske narodne stranke (EPP).

Kako je naveo, Evropa danas mnogo više govori o zajedničkoj odbrani nego ranije.

- Za to su potrebna tri preduslova. Radi se o sposobnosti odbrane, konkurentnosti i odlučnosti članica EU. Oko toga smo u EU velikim delom složni - rekao je Merc.

Prema njegovim rečima, nove geopolitičke okolnosti u Evropi i svetu mogle bi da doprinesu bržem širenju EU, ali tu još nema jasnog rešenja. Kako kaže, u tom segmentu računa na savete hrvatskog premijera koji dobro poznaje taj region.

Kada je reč o energetici i energetskoj nezavisnosti, Merc je rekao da žali što se Nemačka nepovratno odrekla nuklearne energije.

- To je tako, možemo žaliti za tim, i ja žalim. Ali nema smisla razmišljati o tome, odluka je donesena - naveo je on. Dodao je i da je nepovratna i odluka o odustajanju od ruskog gasa i da Nemačka želi da se snažno orijentiše na energiju vetra i sunca.

- Ipak, potreban nam je i gas i u tome ovaj deo Evrope ima važnu ulogu - zaključio je Merc.

(Tanjug)