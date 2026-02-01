NADAL SE PRISETIO BOLNOG PORAZA: Imao poruku za Novaka Đokovića pred finale sa Alkarazom

NEKOLIKO sati pred meč Novak Đoković - Karlos Alkaraz u fokusu javnosti našao se Rafael Nadal.

Tanjug/AP

Španac je bio deo meča u "noći legendi" gde se "proslavljao uspeh Rafaela Nadala, Ešli Barti i Dilana Alkota...

Nakon toga evocirao je Španac uspomene. Prisetio se Rafael Nadal 2012. godine u kojoj je Novak Đoković slavio nakon pet sati i 53 minuta igre.

- To je bila nezaboravna bitka. Iako sam ja izgubio. Rezultat nije bio idealan ali srećan sam što sam bio deo takvog meča mislim da je to bilo najduže finale u Melburnu.

Nakon toga usledila je ceremonija dodele pehara na kojoj su im donete stolice, jer nisu mogli da stoje.

2012 - Nadal battled Djokovic for 5 hrs 53 mins (and has good memories from it)

2026 - Djokovic will face Alcaraz, aiming for his 11th AO title 🔥 pic.twitter.com/YdhVqRmXGb — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

- Svašta je moglo da se dogodi. Nivo intenziteta, bilo je od svega pomalo. Drama je bila velika. Bili smo uništeni posle meča. Bilo je to nezaboravno iskustvo. Uprkos tome što sam poražen imam prilično dobra sećanja na taj meč - rekao je Nadal.

Sve svetske kladionice tvrde: Novak Đoković nema apsolutno nikakve šanse protiv Alkaraza?



Španski teniser Karlos Alkaraz je apsolutni favorit za titulu na AusOpenu po mišljenju svih vodećih svetskih kladionica.

O tome svedoče činjenice da koliko god novca "stavite" na Španca, izuzetno malo ćete zaraditi jer kladioničarske kuće čvrsto veruju da je to apsolutno jedini mogući ishod.

Kvote na Alkraza su od 1,27, do 1,30, što znači da ako uložite hiljadu dinara, zaradićete oko 270.

Sa druge strane, kvote na rekodera po broju grend slem titula (a i po broju osvojenih AusOpena) su "astronomske". Idu od 3,34 do čak 3,56, što znači da ko se kladi na Novaka i pogodi da će on pobediti "Karlitosa", dobiće na hiljadu uloženih dinara 2.340 do 2.560 dinara.

U "prevodu", oko deset puta veća je zarada ako se neko kladi na Noleta

A to su kvote koje se daju samo autsajderima.

Ponižavajuće za "vladara Melburna", zar ne?

(Doduše, protiv Sinera su kvote na Novaka "išle" i do čak 10...)

Kvote u kladionicama na meč Novak Đoković - Karlos Alkaraz u finalu Australijan opena 2026 / Screenshot

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

Kad se meč Đoković - Alkaraz igra na Australijan openu?

Srbin i Španac igraju danas, ove nedelje, prvog januara 2026, od 9.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

Novak Đoković - najnovije vesti! EKSPERTI SU HTELI DA ME PENZIONIŠU: Đoković otvorio dušu nakon plasmana u finale Australijan opena

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića