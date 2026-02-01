AMERI U NEVERICI: Jokić nasamario skoro ceo tim (VIDEO)

AMERIČKA javnost i dalje bruji o povratničkoj partiji Nikole Jokića. On je dominirao protiv Los Anđeles Klipersa (122:109), a u tom meču uradio je nešto što se zaista retko viđa...

FOTO: Tanjug/AP

Nakon mesec dana pauze Jokić je odigrao meč za anale. Da slučajno neko nije znao da je bio povređen pomislio bi da nije ni pauzirao.

Imao je ograničenu minutažu od 25 minuta, a pitanje je šta bi bilo da nije... S obzirom da je za manje od pola sata na terenu ostavio sve bez teksta.

Srpski as predvodio je Denver do pobede uz 31 poen i 12 skokova, čime je odmah stavio do znanja da je povreda prošlost.

Videlo se koliko mu košarka nedostaje, vratio se i odmah ponižavao rivale, dizao navijače na noge atraktivnim potezima.

U jednom momentu su pored njega bila čak trojica košarkaša Klipersa, ali ni to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi Srbin. Imao je vremena i za atraktivan potez, onda je poentirao, nisu gosti imali rešenje.

U neverici su gledali kako se Nikola sa njima poigrava. U nizu koji je NBA liga objavila na Instagramu pogledajte najbolje poteze.

Jokić je odigrao izuzetno efikasan meč. Takođe, ispisao je istoriju, zabeležio je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija za 25 minuta igre i postao je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je prebacio granicu od 30 poena, 10 skokova i pet asistencija u tako kratkom vremenskom intervalu. Pauzirao je mesec dana zbog povrede i vratio se u idealan čas - da uđe u izbor za MVP titulu. Do kraja ligaškog dela sezone može da propusti samo još jedan meč.

. Iz igre je šutirao 8/11, pogodio je dve od tri trojke, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak 13/17. Uz poene i skokove, dodao je i pet asistencija.

