Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA SAMOFALOVU: "Blokaderske reforme pravosuđa su bile toliko dobre da su naknadno koštale građane Srbije 44 miliona evra"

В.Н.

01. 02. 2026. u 09:51

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je oštro na objavu Konstantina Samofalova na društvenoj mreži "Iks" svojim tvitom kojim se osvrnula na pravosudne zakone i sve ono što je bilo "pre i posle".

БРНАБИЋ ОДГОВОРИЛА САМОФАЛОВУ: Блокадерске реформе правосуђа су биле толико добре да су накнадно коштале грађане Србије 44 милиона евра

Foto: Tanjug

- Skandalozna izjava i LAŽ ambasadora Srbije pri EU povodom kritika iz Brisela na pravosudne "reforme". Obaveza vlasti bila je pošalju Mrdićeve predloge zakona Evropskoj Komisiji PRE STAVLjANjA U PROCEDURU u Skupštini Srbije! Mi smo zemlja kandidat za članstvo u EU, a režim se ponaša kao da smo centralnoazijska gubernija, divlji zapad. Stavili ste zakone u proceduru BEZ JAVNE RASPRAVE, bez konsultovanja GRAĐANA, stručnjaka, EU, Venecijanske komisije, bilo koga. Sada se vadite jer je dogorelo do noktiju i svi su vas provalili da ste obični mešetari - napisao je Samofalov, na šta je dobio odgovor: 

- Sve pridike oko pravosudnih zakona nam drže blokaderi iz bivše vlasti u čije vreme se menjao Ustav bez dana javne rasprave, bez ikakvih javnih konsultacija, bez konsultacija ili mišljenja Venecijanske komisije. Ustav, a ne zakoni! Pridike nam drže oni koji su preko noći otpustili oko hiljadu tužilaca i sudija zato što su bili politički nepodobni, i zamenili ih tužiocima i sudijama koje su birali na opštinskim odborima svoje stranke. Pričaju nešto blokaderi čije su reforme pravosuđa bile toliko dobre, da su naknadno koštale građane Srbije 44 miliona evra! U Venecijansku komisiju i EU se kunu oni koji su tražili da se glasa protiv Ustavnih amandmana koji su pohvaljeni i od Venecijanske komisije i od EU jer upravo donose samostalnost tužilaštva i nezavisnost pravosuđa, i to samo zato što su rezultat rada @avucic. Pa ako ovi zakoni pobijaju sve ono što smo postigli izmenama Ustava (a ne pobijaju), zar onda nisu dobri, jer ste bili i protiv izmena Ustava. Ili ste samo, po pravilu, protiv svega? Biće da je to. Vizionarska politika, nema šta - završila je Brnabić. 
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INTERVJU Aleksandar Bocan-Harčenko: Imaćete gas po najboljoj ceni i posle marta
Politika

0 1

INTERVJU Aleksandar Bocan-Harčenko: Imaćete gas po najboljoj ceni i posle marta

PREGOVORI oko NIS još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, što potvrđuju i izjave srpskih zvaničnika. Rekao bih da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti uklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije. I ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje i na polju energetike i u svakoj drugoj sferi. Ovako u intervjuu za "Novosti" ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odgovara na pitanje zašto ruska strana nije bila spremna da prihvati ponudu Beograda da otkupi udeo u NIS-u, a koja je, prema tvrdnjama naših zvaničnika bila znatno viša od one koja se sada pominje u pregovorima sa mađarskim "Molom".

01. 02. 2026. u 10:06

Politika
Tenis
Fudbal
RAZMIŠLJALI SMO O TOME: Goca Tržan otkrila zašto ona i Raša nisu usvojili dete

RAZMIŠLjALI SMO O TOME: Goca Tržan otkrila zašto ona i Raša nisu usvojili dete