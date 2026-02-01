BRNABIĆ ODGOVORILA SAMOFALOVU: "Blokaderske reforme pravosuđa su bile toliko dobre da su naknadno koštale građane Srbije 44 miliona evra"

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je oštro na objavu Konstantina Samofalova na društvenoj mreži "Iks" svojim tvitom kojim se osvrnula na pravosudne zakone i sve ono što je bilo "pre i posle".

- Skandalozna izjava i LAŽ ambasadora Srbije pri EU povodom kritika iz Brisela na pravosudne "reforme". Obaveza vlasti bila je pošalju Mrdićeve predloge zakona Evropskoj Komisiji PRE STAVLjANjA U PROCEDURU u Skupštini Srbije! Mi smo zemlja kandidat za članstvo u EU, a režim se ponaša kao da smo centralnoazijska gubernija, divlji zapad. Stavili ste zakone u proceduru BEZ JAVNE RASPRAVE, bez konsultovanja GRAĐANA, stručnjaka, EU, Venecijanske komisije, bilo koga. Sada se vadite jer je dogorelo do noktiju i svi su vas provalili da ste obični mešetari - napisao je Samofalov, na šta je dobio odgovor:

Sve pridike oko pravosudnih zakona nam drže blokaderi iz bivše vlasti u čije vreme se menjao Ustav bez dana javne rasprave, bez ikakvih javnih konsultacija, bez konsultacija ili mišljenja Venecijanske komisije. Ustav, a ne zakoni! Pridike nam drže oni koji su preko noći otpustili… https://t.co/HJGOt5dxt7 — Ana Brnabic (@anabrnabic) February 1, 2026

- Sve pridike oko pravosudnih zakona nam drže blokaderi iz bivše vlasti u čije vreme se menjao Ustav bez dana javne rasprave, bez ikakvih javnih konsultacija, bez konsultacija ili mišljenja Venecijanske komisije. Ustav, a ne zakoni! Pridike nam drže oni koji su preko noći otpustili oko hiljadu tužilaca i sudija zato što su bili politički nepodobni, i zamenili ih tužiocima i sudijama koje su birali na opštinskim odborima svoje stranke. Pričaju nešto blokaderi čije su reforme pravosuđa bile toliko dobre, da su naknadno koštale građane Srbije 44 miliona evra! U Venecijansku komisiju i EU se kunu oni koji su tražili da se glasa protiv Ustavnih amandmana koji su pohvaljeni i od Venecijanske komisije i od EU jer upravo donose samostalnost tužilaštva i nezavisnost pravosuđa, i to samo zato što su rezultat rada @avucic. Pa ako ovi zakoni pobijaju sve ono što smo postigli izmenama Ustava (a ne pobijaju), zar onda nisu dobri, jer ste bili i protiv izmena Ustava. Ili ste samo, po pravilu, protiv svega? Biće da je to. Vizionarska politika, nema šta - završila je Brnabić.

