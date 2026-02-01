TEŽAK UDARAC ZA NOVAKA: Đoković saznao lošu vest pred početak duela sa Alkarazom

USKORO će krenuti borba za titulu na Australijan openu. Novak Đoković i Karlos Alkaraz pokušaće da pomere granice. Nole za 25. titulu, a Karlitos igra za prvu u Melburnu... Organizatori su ipak učinili nešto što će više odgovarati Špancu pred duel.

Pred samo finale stigla je vest koja je nepovoljna za srpskog tenisera.

Najavljeno je da će u Melburnu biti jedan od najhladnijih dana od početka turnira. Svega 21 stepen celzijusa, a organizatori su odlučili da krov bude otvoren.

Ono što ide u prilog Špancu je to što se najavljuju vetroviti uslovi i da će duvati vetar od oko 35 km/h. To su uslovi koji višeprijaju Karlosu.

Uostalom, to ne krije i javno je pričao da uživa da igra na vetru.

O tome svedoče činjenice da koliko god novca "stavite" na Španca, izuzetno malo ćete zaraditi jer kladioničarske kuće čvrsto veruju da je to apsolutno jedini mogući ishod.

Kvote na Alkraza su od 1,27, do 1,30, što znači da ako uložite hiljadu dinara, zaradićete oko 270.

Sa druge strane, kvote na rekodera po broju grend slem titula (a i po broju osvojenih AusOpena) su "astronomske". Idu od 3,34 do čak 3,56, što znači da ko se kladi na Novaka i pogodi da će on pobediti "Karlitosa", dobiće na hiljadu uloženih dinara 2.340 do 2.560 dinara.

U "prevodu", oko deset puta veća je zarada ako se neko kladi na Noleta

A to su kvote koje se daju samo autsajderima.

Ponižavajuće za "vladara Melburna", zar ne?

(Doduše, protiv Sinera su kvote na Novaka "išle" i do čak 10...)

Kvote u kladionicama na meč Novak Đoković - Karlos Alkaraz u finalu Australijan opena 2026 / Screenshot

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

Kad se meč Đoković - Alkaraz igra na Australijan openu?

Srbin i Španac igraju danas, ove nedelje, prvog januara 2026, od 9.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

