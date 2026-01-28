DA LI JE OVO MOGUĆE? Otkriveno zašto je došlo do stravičnog sudara u kom su poginuli navijači PAOK-a

Stravična tragedija pogodila je čitavu Grčku kada su se u Temišvaru sudarili kamion i kombi u kom su bili navijači PAOK-a, a sada je otkriven i uzrok stravišne nesreće.

Foto: Printskrin

U ovoj saobraćajnoj nesreći poginula su sedmorica navijača koji su se uputili na utakmicu crno-belih sa Lionom. Snimak katastrofalnog sudara svi su verovatno već i videli, a sada je otkriven i razlog zbog čega je kombi posle preticanja jednog kamiona završio u levoj traci, piše "Telegraf".

Kako je rekao jedan od povređenih lekarima, volan je blokirao u momentu kada je želeo da se vrati u desnu traku. Razlog blokade volana jeste tzv. "asistencija za kontrolu trake". Levi pokazivač pravca bio je upaljen i automatski to nije dozvolilo vozaču da u potpunosti vrati kombi u desnu traku.

Kako se to nije dogodilo, ova asistencija počela je da vraća kombi u levu traku, potom je drugi kamion iz suprotnog pravca naišao i dogodio se fatalni sudar.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

